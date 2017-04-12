«Рэйдикс» представила инновационную технологию кэширования данных

Компания «Рэйдикс», вендор программно-определяемых СХД, представила инновационную технологию кэширования данных. Для готовящейся версии ПО Raidix 4.5 исследовательская лаборатория «Рэйдикс» разработала классификатор запросов, разделяющий «случайные» и «последовательные» потоки. «Последовательные» нагрузки направляются в оперативную память, где к ним применяется адаптивный алгоритм упреждающего чтения. В зависимости от скорости потока данный алгоритм проактивно загружает следующие области в оперативную память, что позволяет повысить производительность системы при последовательных нагрузках до скоростей пропускной способности RAM, рассказали CNews в «Рэйдикс».

Для увеличения скорости обработки случайных запросов используется SSD-кэш, состоящий из модулей записи и чтения. Размеры данных модулей адаптивно меняются в зависимости от нагрузки.

Запросы на «случайное» чтение кэшируются в оперативной памяти. Страницы кэша с небольшим количеством обращений высвобождаются, а регулярно «читаемые» страницы копируются в SSD-кэш на чтение. Запросы на запись, классифицированные как «случайные», последовательно переправляются в SSD-кэш на запись. Данный механизм позволяет обеспечить высокие показатели производительности при чтении и записи небольшими блоками, утверждают в компании.

Среди других разработок лаборатории «Рэйдикс» — интеллектуальный алгоритм QoSmic, используемый для балансировки производительности системы. QoSmic состоит из двух модулей — обучающего (накапливает информацию о приоритетных нагрузках) и распознающего (определяет приложения и наборы данных на основании установок администратора). Данная функциональность позволяет в автоматическом режиме выставлять приоритеты критичным для бизнеса приложениям, при этом ограничивая обработку запросов от служебных утилит и нецелевых программ.

В компании также отметили продукты Raidix Interstellar и Raidix ExaSphere. Первый представляет собой симбиоз технологии «готового кластера» (cluster-in-a-box) Raidix HPC для построения высокопроизводительных масштабируемых систем хранения данных и Intel Enterprise Edition for Lustre. Возможности Raidix HPC включают в себя быстрое преодоление отказа, резервное копирование и гибкий мониторинг системы.

Наконец, технология высокомасштабируемого хранения Raidix ExaSphere позволяет увеличить производительность пропорционально дополнительным ресурсам и получить дополнительную функциональность СХД (общее пространство имен, функции Shared Storage и Scale-out NAS и т.д.), используя типовые решения по интеграции с различными распределенными файловыми системами.