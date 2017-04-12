«Проектная практика» автоматизировала управление проектами в Правительстве Омской области

«Проектная практика» объявила о завершении проекта по автоматизации системы управления проектной деятельностью в Правительстве Омской области. Право на выполнение работ «Проектная практика» получила по результатам открытого конкурса, который прошел осенью 2016 года. Уже зимой 2016 года система была успешно запущена в опытную эксплуатацию.

Сотрудники ГК «Проектная практика» предоставили 300 лицензий пользователям на собственное решение ПМ «Форсайт» для госсектора. Система соответствует ГОСТам в области проектного управления, а также ключевым положениям Постановления №1050 от 15.10.2016 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

Автоматизированная информационная система управления проектами позволила госслужащим Омской области качественно осуществлять оценку результатов проектной деятельности; контролировать соблюдение сроков и своевременно принимать меры по их сокращению; использовать временные, человеческие и финансовые ресурсы, выделяемые на проекты; эффективно взаимодействовать с органами власти на всех уровнях и с привлекаемыми коммерческими организациями; обоснованно и своевременно принимать управленческие решения по приоритетным проектам развития региона.

В перспективе по мере расширения состава функциональных задач, изменений в процедурах проектной деятельности региона возможно создание новых модулей и подсистем, увеличение числа пользователей до необходимого.

Правительство Омской области перешло на механизмы проектного управления в 2016 году. В августе начал работу Проектный офис по реализации Стратегии социально-экономического развития. Стратегия развития Омской области рассчитана до 2025 года. Ее основная цель - вывести регион в лидеры. Автоматизированная система управления проектной деятельностью Правительства Омской области, созданная экспертами ГК «Проектная практика», стала ключевой информационно-аналитической поддержкой при реализации этой цели.