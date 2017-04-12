«Корус Консалтинг» развернул решение для «Улыбки радуги» на базе «1С-Битрикс24»

«Корус Консалтинг» объявила о завершении проекта по установке корпоративного портала на базе «1С- Битрикс24» для компании «Улыбка радуги».

Сеть магазинов «Улыбка радуги» - один из ведущих ритейлеров формата «дрогери» в России. Под брендом «Улыбка радуги» открыто более 460 магазинов в 11 регионах России.

«Мы – компания, которая ежедневно стремится сделать свои внутренние бизнес-процессы эффективнее. Корпоративный портал – это универсальное решение для таких задач. Мы долго выбирали платформу и остановили свой выбор на “1С-Битрикс24”. Нашей целью было создание единого информационного пространства для наших сотрудников для решения социальных и бизнес-задач», — сказала Екатерина Андреева, менеджер по внутренним коммуникациям «Улыбки радуги».

Партнером проекта стала ГК «Корус Консалтинг», золотой партнер «1С-Битрикс», обладающая многолетним опытом реализации портальных решений. В ходе проекта совместными усилиями команды, в которую входили сотрудники «Корус Консалтинг» и «Улыбки радуги», было развернуто базовое коробочное решение со значительно кастомизированным модулем интеграции с системой 1С.

«Решение, которое мы создали на платформе “1С-Битрикс24” позволит в будущем создать современный и эффективный инструмент для работы и взаимодействия, что всегда актуально в условиях территориально распределенный структуры», — отметила Елена Пискунович, руководитель проектов департамента портальных решений ГК «Корус Консалтинг».