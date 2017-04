Исследование PayPal и Superdata: объем рынка киберспорта в России превысит в 2017 году $37 млн

PayPal в сотрудничестве с SuperData провели исследование текущего состояния индустрии киберспорта в регионе EMEA . По результатам анализа рынка соревновательных видеоигр в 12 странах (Великобритании, Венгрии, Греции, Италии, Испании, Нидерландах, Польше, России, Чехии, Франции, Швеции, а также в Израиле) удалось оценить нынешнее состояние и дать прогноз развития индустрии киберспорта на ближайшие два года – в преддверии чемпионата Wargaming The Grand Finals 2017.

В исследовании SuperData показатели по рынку и аудитории киберспорта были собраны с использованием данных киберспортивных команд, стриминговых платформ, транзакций по киберспортивному мерчендайзингу и исследований потребителей. Данные не включают в себя внутриигровые покупки, а также продажи игр, и описывают рынок киберспорта, включая чемпионаты, покупки билетов, спонсорства и призовые фонды.

В денежном выражении самым крупным рынком 2016 года оказался шведский, обогнав Россию – лидера киберспорта 2015 года. Объем шведского рынка достиг ориентировочно $40 млн (российский – $35,4 млн). По оценкам SuperData ожидается, что с каждым годом эта цифра будет расти и к 2018 достигнет $49 млн (российский рынок ожидает рост до $40 млн). Третьим по величине рынком в EMEA среди стран-участниц исследования является Франция – объем в 2016 году достиг $22 млн.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что рынок киберспорта в EMEA стремительно набирает обороты, и уже сегодня рост его аудитории за 2017 год прогнозируется на уровне около 20%. Аналитики SuperData считают, что далее рост замедлится и в 2018-ом году составит чуть более 13%. По их оценкам оборот рынка киберспорта в исследованных странах к концу 2017 года превысит $321 млн, а по итогам 2018 года составит более $345 млн.

По данным SuperData, если рассматривать демографическую разбивку по странам-участникам исследования, выясняется, что рядовой любитель киберспорта – это мужчина (79% лиц мужского пола против 21% лиц женского пола) одной из двух возрастных групп: от 18 до 24 лет (30%) или от 25 до 34 лет (также 30%).

При этом, по отдельным странам наблюдается интересный разброс. Помимо того, что шведский рынок стал самым крупным в этом году, он отличается максимальным гендерным балансом – почти четверть любителей киберспорта составляют женщины. Больше всего мужчин оказалось в Израиле (90%), а в России баланс тоже достаточно сильно смещен в сторону мужчин (87% против 13% женщин). Кроме того, среднестатистический российский любитель киберспорта старше своих европейских коллег – в России самая большая возрастная группа от 25 до 34 лет (35%) среди всех остальных стран из исследования, несмотря на то, что в массовом сознании видеоигры зачастую считаются занятием для молодежи. Больше всего молодых любителей киберспорта зафиксировано во Франции (19% относятся к категории 13-17 лет), а меньше всего – в России, Швеции и Нидерландах (только 5%, 5% и 4% соответственно). При этом в России люди старшего поколения (старше 65 лет) почти совсем не интересуются киберспортом, что выделяет отечественный рынок среди остальных, участвовавших в исследовании, где аудитория такого возраста всё же присутствует, хотя и в небольшом количестве (1%-2%).

«Увлечение видеоиграми уже давно перестало считаться специфическим занятием определенной субкультуры геймеров, и немалую роль в этом сыграла популярность киберспорта, который превратил игры в многомиллионную индустрию – отметила Ольга Лоншакова, директор по развитию бизнеса PayPal в России. – Крупнейшие компании спонсируют команды, а профессиональные игроки зарабатывают сотни тысяч долларов на чемпионатах, которые смотрят миллионы зрителей. Со своей стороны, понимая популярность индустрии, мы распространяем действие Программы защиты покупателей не только на физические, но и на виртуальные товары и услуги, в том числе игры и подписки».

В этом году PayPal активно развивает партнерство с Wargaming, создателем таких популярных игр как World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes. PayPal выступит спонсором финала киберспортивного чемпионата Wargaming The Grand Finals 2017, который пройдет в этом мае в Москве.

«За последние 4 года киберспорт в России и странах СНГ вышел на новый уровень мероприятий и шоу благодаря усилиям издателей, организаторов и партнеров на рынке, таким как PayPal, – сказал Алексей Корнышев, руководитель соревновательного направления компании Wargaming в России и СНГ. – Сегодня на рынке представлены крупные бренды, количество фанатов неуклонно увеличивается, и все это благодаря выдающимся турнирам от ESForce, SLTV, Riot Games и другим. Мы также приложим все усилия, чтобы поддержать тенденцию: в конце мая в Москве мы проведем Чемпионат мира по танкам – The Grand Finals 2017. Мы рассчитываем, что он внесет свою лепту в становление киберспорта в России и СНГ».