«Элар» поставил в Углегорский муниципальный архив сканер для оцифровки документов

Корпорация «Элар» поставила в архив Углегорского муниципального района Сахалинской области сканер «Элар ПланСкан А2В». С помощью нового оборудования сотрудники подразделения администрации оптимизируют и ускорят процесс создания электронных копий архивных документов и НСА, сообщили CNews в «Элар».

По состоянию на начало текущего года в архиве Углегорского муниципального района — 146 фондов, в том числе более 16 тыс. единиц постоянного срока хранения и более 18 тыс. единиц по личному составу. Перевод документов в электронный вид позволит сотрудникам архива повысить скорость предоставления государственных услуг и функций, в том числе по выдаче архивных справок, выписок и архивных копий документов.

«Создание электронного фонда пользования на архивные документы является сегодня неотъемлемой частью деятельности муниципальных архивов, — отметил Алексей Дзюбин, ведущий эксперт корпорации «Элар» по работе с госучреждениями. — Обращение к бумажным оригиналам документов негативно сказывается на их сохранности и, кроме того, зачастую становится одной из причин задержки определенных регламентами сроков организации межведомственного взаимодействия, оказания госуслуг и функций».

«Элар ПланСкан А2В», поставленный в архив Углегорского муниципального района, является устройством для бережной и быстрой оцифровки архивных документов. Он прост в эксплуатации как при собственно сканировании, так и при обработке изображений. Так, сканер автоматически удаляет с образа «шумы», корректирует яркость, обрезает копию по формату и т.д.

«Применение “Элар ПланСкан А2В” также экономически выгодно, — добавил Алексей Дзюбин. — Металлический корпус сканера с фиксированным положением всех составляющих элементов обеспечивает надежную работу устройства в ходе многолетней интенсивной эксплуатации».