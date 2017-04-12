Columbus внедрит ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012 в Sellwin

Дистрибьютор бытовой химии, парфюмерии и косметики Sellwin принял решение о переходе на новую ERP-систему на платформе Microsoft Dynamics AX 2012. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которой Sellwin доверила проект внедрения решения Microsoft.

За последние годы Sellwin расширила бизнес и повысила уровень продаж, что в итоге привело к необходимости обновления существующей системы управления предприятием. Для продуктивной работы специалисты нуждались в современном быстродействующем решении, позволяющем обрабатывать увеличившийся объем данных. Кроме того, дистрибьютору было необходимо оптимизировать все этапы товародвижения: от закупок до продажи и возврата продукции.

Для выбора партнера по созданию системы управления предприятием руководством Sellwin был проведен конкурс. Тендер проходил в несколько этапов в течение 6 месяцев с участием 10 компаний из России, республики Беларусь и Украины.

«При выборе поставщика мы обращали внимание на профессионализм команды и опыт работы с системами класса ERP. Мы рассматривали компании, имеющие успешные кейсы взаимодействия с заказчиками из сферы дистрибьюции и ведущими свою деятельность не только в России, но и в республике Беларусь, — рассказал Сергей Ржеутский, директор по стратегическому развитию, член Совета директоров Sellwin. — В итоге мы выбрали Columbus. Решающими факторами стали: функциональность и удобство использования ERP-системы на базе Microsoft Dynamics AX, богатая экспертиза специалистов Columbus, их подходы к управлению проектами, а также результаты референс-визитов. До проекта нами уже были проведены экспресс-обследование и определенное число дополнительных диагностических работ».

При выборе в приоритете оставались решения, предполагающие широкую функциональность, надежность, хорошую техническую поддержку и возможность интеграции с другими приложениями. Также новая ERP-система должна была соответствовать заданному уровню совокупной стоимости владения и определенным техническим характеристикам инфраструктуры.

Проект затронет основные процессы: закупки, управления запасами и маркетингом, продажами, финансами и отчетностью. Планируется интеграция решения с существующими и будущими информационными системами: бизнес-аналитики, бухгалтерского и налогового учета, управления складом (WMS) и грузоперевозками (TMS), а также мобильными приложениями для агентов.

«Мы рады предоставить Sellwin то решение, которые поможет компании и далее увеличивать прибыль и уровень конкурентоспособности. Наши специалисты всегда внимательно следят за принятыми заказчиком требованиями к бюджету, срокам и другим критериям. Наши методологии и установленные бизнес-процессы позволяют снизить риски, связанные с заменой или модернизацией ERP-систем», — заявил Денис Косенков, вице-президент по консалтингу в России и СНГ компании Columbus.