Cloud4Y представила новый сервис «GPU в облаке»

Cloud4Y в рамках расширения ассортимента облачных сервисов представила новую услугу облачной графики (GPU). Как рассказали CNews в компании, решение разрабатывалось как альтернатива покупке дорогой графической станции. Клиентами, как ожидается, станут инженеры-проектировщики, графические дизайнеры, видеоблогеры и видеографы.

Платформа компании построена на базе производительных видеокарт Nvidia GRID K2 и быстрых SSD-дисков, что позволяет получить отличную производительность при работе с самыми ресурсоемкими приложениями – AutoCAD, 3DS Max, Maya, Sony Vegas Pro, линейкой ПО Adobe CC и многими другими.

Лицензионное ПО предоставляется в аренду с помесячной оплатой.

Используется новейшая платформа виртуализации VMware, полностью поддерживающая графические ускорители без необходимости использовать решения третьих фирм.

Графическая станция в облаке позволяет отказаться от капитальных затрат на покупку и модернизацию ПК в пользу операционных расходов. При организации работы пользователей с виртуальным рабочим местом по модели VDI/GPU для обмена информацией с виртуальной средой используются только криптостойкие алгоритмы шифрования. Отказоустойчивая система хранения данных, резервное копирование и зеркалирование дисков в режиме real-time обеспечивают высокий уровень сохранности данных и непрерывности видео- и 3D-производства.