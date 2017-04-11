«Яндекс.Такси» фиксирует цены и вводит персональные скидки

Сервис «Яндекс.Такси» объявил о вводе фиксированных цен на поездки по всей России и начале тестирования системы персональных скидок. Теперь пользователи будут знать максимальную стоимость услуги ещё до вызова машины, а постоянные клиенты смогут рассчитывать на ещё более низкие цены.

Если раньше при приёме заказа сервис показывал примерную цену поездки, то сейчас он фиксирует её и уже не меняет. Стоимость рассчитывается исходя из тарифа (например, «Эконом» или «Комфорт»), расстояния до места назначения и времени в пути. Она не увеличится, даже если на пути возникнут новые пробки или водителю придётся отклониться от маршрута, построенного «Яндекс.Навигатором». Пересчёт стоимости происходит только в двух случаях: когда пассажир меняет конечную точку пути или просит водителя сделать по дороге остановку.

Система персональных скидок тестируется в нескольких крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Она рассчитана на тех, кто оплачивает такси банковской картой. Скидка на поездки может составлять от 15% до 40%, её размер определяется автоматически — с помощью специального алгоритма. В первую очередь он учитывает, как часто человек пользуется «Яндекс.Такси», много ли рядом с ним свободных машин и какова ситуация на дорогах.

«Последние несколько лет личный автомобиль становится малоэффективным способом перемещения по городу. В большинстве случаев такси удобнее и дешевле своей машины, и к тому же даёт куда большую степень свободы передвижения. Введение фиксированной цены и персональных скидок — большой шаг на пути к будущему, в котором такси, а не личный автомобиль, станет основным видом персонального транспорта в городе», — сказал Тигран Худавердян, генеральный директор «Яндекс.Такси».

«Яндекс.Такси» работает в более чем 50 городах России, а также в Беларуси, Казахстане, Украине, Армении и Грузии. В общей сложности к сервису подключено 120 тысяч машин из 1200 таксопарков и диспетчерских.