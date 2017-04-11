«Тринити» расширяет импортозамещение в партнерстве с «Рэйдикс»

Системный интегратор «Тринити» объявил о заключении соглашения о партнерстве c компанией «Рэйдикс», российским разработчиком программного обеспечения для систем хранения данных

Как рассказали CNews в компании, «Тринити» продолжает расширять свои компетенции в области систем хранения данных. Теперь заказчики «Тринити» в рамках импортозамещения смогут повышать эффективность управления ИКТ-инфраструктурой с использованием отечественных технологий международного уровня.

ПО RAIDIX будет использоваться как программный компонент для создания высокопроизводительных и отказоустойчивых СХД. В основе ПО лежат собственные патентованные алгоритмы расчета, которые позволяют добиваться от аппаратной платформы СХД рекордных производительности и отказоустойчивости, надежной защиты данных и максимальной полезной емкости.

В продуктовом портфеле «Тринити» имеется широкий спектр импортозамещающих продуктов, в частности серверы «Тринити», которые уже сейчас поставляются в различные ведомства. Используя программную технологию RAIDIX, внесенную в реестр Минкомсвязи, компания «Тринити» будет продолжать активно продвигать отечественные продуктовые линейки СХД в госсекторе, а также поставлять профессиональные решения для таких сегментов бизнеса, как видеонаблюдение и высокопроизводительные вычисления.

Преимущества СХД на базе RAIDIX включают в себя высокую скорость работы благодаря эффективной параллелизации при расчете алгоритмов RAID, отказоустойчивость в двухконтроллерном режиме и неснижаемую производительность даже при выходе из строя нескольких дисков массива, встраиваемость в любую инфраструктуру и поддержку интерфейсов SAN (Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, 12G SAS) и NAS (NFS, SMB, AFP, FTP), а также оптимизацию расходов на оборудование за счет совместимости со стандартными серверными комплектующими.

«Партнерство с «Рэйдикс» открывает дополнительные возможности в проектах построения инфраструктуры хранения данных. Наши заказчики всё чаще проявляют практический интерес к внедрению отечественных ИТ-решений. Теперь они могут приобрести программно-аппаратный комплекс от российского производителя Тринити, который на равных конкурирует с лучшими иностранными продуктами в сегменте систем хранения данных», - отметил Алексей Нифатов, менеджер по развитию бизнеса «Тринити».