«Ренессанс Кредит» управляет приемом платежей в каналах ДБО с помощью единой системы от eKassir

Компания eKassir реализовала в банке «Ренессанс Кредит» систему для управления приемом платежей в каналах дистанционного обслуживания. Она позволяет централизованно управлять всеми поставщиками услуг, назначать комиссии за переводы по различным параметрам и транслировать настройки на все каналы удаленного обслуживания, сообщили CNews в eKassir.

В результате совместного проекта с eKassir банк «Ренессанс кредит» обеспечил клиентам синхронный доступ более чем к 1700 услугам для оплаты через интернет-банк, мобильные приложения и банковскую терминальную сеть. Новая система на базе eKassir Payments Hub объединяет поставщиков услуг ЖКХ, образования, интернета, мобильной связи и других платежных сервисов, обслуживаемых крупными агрегаторами, с которыми у банка заключены соответствующие договоры.

В созданном едином центре управления приемом платежей есть функциональность для настройки комиссий по различным параметрам, например, в зависимости от способа и места оплаты. В дальнейшем они транслируются на все каналы обслуживания клиентов. Объединение настроек сервисов для дистанционного обслуживания в единой точке позволяет банку снизить операционные затраты и зарабатывать на комиссии, отметили в компании.

«Сотрудничество с компанией eKassir банк начал еще в 2015 году. Приняв стратегическое решение о развитии каналов дистанционного обслуживания, включая формирование собственной сети платежных терминалов, мы провели многофакторный анализ существующих на рынке ИТ-решений. В результате тендера было выбрано решение компании eKassir, которое наилучшим образом вписывалось в нашу существующую ИТ архитектуру и технологический стек. В целом по итогам завершенного проекта внедрения можно сказать, что мы не ошиблись с выбором, несмотря на ряд сложностей в части интеграции и обучения персонала. Надеемся на продолжение сотрудничества», — заявила Мария Архипова, старший вице-президент по информационным технологиям и сопровождению банковских операций «Ренессанс Кредит».

«Для “Ренессанс Кредит” мы создали единый центр по приему платежей на всех каналах обслуживания. Архитектура решения позволяет в дальнейшем интегрироваться с новыми каналами банковского обслуживания, управляя всеми услугами по приему платежей из единой точки», — отметил Алексей Котельников, коммерческий директор eKassir.