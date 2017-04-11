«Рашэл Групп» управляет строительно-монтажными работами с помощью решения «1С»

Специалисты компании «1С-Рарус» внедрили отраслевое решение «1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством» в компании «Рашэл Групп». С его помощью автоматизировано управление строительно-монтажными работами заказчика, сообщили CNews в «1С-Рарусе».

«Рашэл Групп» — развивающаяся московская строительная компания. Организация занимается электромонтажом, санитарно-техническими работами, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования.

Для оптимизации бизнес-процессов руководство «Рашэл Групп» обратилось к экспертам «1С-Раруса». Для внедрения было выбрано отраслевое решение «1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством».

С помощью новой системы компания планирует ход работ: составляет календарные планы, оценивает их стоимость, выбирая оптимальный вариант вместе с заказчиком. Автоматизация производственного учета позволяет избавиться от сверхсметных трат: заранее планируется расход материалов, обеспечиваются инструменты и оборудование на каждом этапе строительства, делаются заказы поставщикам, определяется состав строительной бригады. Система позволяет сравнивать планируемые и проделанные работы, анализировать отклонения и формировать отчеты клиенту. Автоматизировано заполнение документации (актов приемки и стоимости выполненных работ), заполнение рабочего журнала.

С помощью программы «1С» «Рашэл Групп» также управляет складом строительных материалов: контролирует поставки, оформляет первичные документы, списывает и резервирует материалы для отгрузки.

В целом, по отзыву заказчика, новая система помогает «Рашэл Групп» контролировать выполнение заказов и поддерживать долгосрочные отношения с клиентами.