Powercom запустил производство аккумуляторных батарей под собственным брендом

Компания Powercom объявила о начале выпуска аккумуляторных батарей (АКБ) под собственным брендом. Подобные решения могут использоваться не только в качестве элементов источников бесперебойного питания (в том числе и сторонних производителей), но и в системах аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, в составе телекоммуникационных решений, системах связи, автоматики, а также на электростанциях и подстанциях, сообщили CNews в Powercom.

Российским потребителям планируется поставлять АКБ двух мощностей — 7 и 9 Ач. Отличительными чертами аккумуляторных необслуживаемых свинцово-кислотных батарей Powercom является их полная герметичность, устойчивость к коррозии, высокая разрядная ёмкость и низкий уровень саморазряда, позволяющий использовать их после длительного хранения без обязательной дополнительной подзарядки, пояснили в компании.

Как отмечается, АКБ Powercom создавались для эксплуатации в условиях российского климата и с учетом требований местных заказчиков, которые ценят в батареях повышенный срок службы, надежность, безопасность, а также простоту установки.

Аккумуляторные батареи марки Powercom уже успешно прошли сертификацию. Первые партии устройств готовы к отправке и будут доступны российским заказчикам в самое ближайшее время. По мнению представителей компании, АКБ собственной марки позволят укрепить доверие к бренду Powercom и расширить рынок сбыта.