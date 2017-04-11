PFU представила новые модели универсальных сканеров документов

PFU (EMEA) Limited, дочерняя компания Fujitsu, представила два новых сканера документов: fi-7700 и fi-7600. Новые модели разработаны для эпохи цифровой трансформации и могут сканировать документы до размера A3 на разных типах бумаги в одной пачке, экономя время и средства для бизнеса и производства, сообщили CNews в Fujitsu.

Так, модель fi-7700 оснащена модулем автоматической подачи документов ADF (Automatic Document Feeder) и поддерживает планшетный режим. Для загрузки документов достаточно повернуть ADF сканера fi-7700 в нужное положение. Прямой тракт прохождения бумаги позволяет работать даже с самыми плотными материалами. Планшетный режим сканирования в формате A3 модели fi-7700 подходит для работы с документами из тонкой бумаги или большими документами, такими как журналы.

В свою очередь, модель fi-7600 оборудована двойными раскладными входным и выходным лотками, которые позволяют сканировать документы справа налево и слева направо.

В целом новинки линейки сканеров fi Series предоставляют возможность работы с документами самого разного качества, формы, размера и состава без специальных настроек и дополнительного вмешательства, предлагая пользователю большую гибкость. Комбинация современного оборудования и ПО PaperStream создает комплексное решение для чистой обработки изображений, ускорения рабочих процессов и оптимизации документооборота.



Модель fi-7700

Сканеры fi-7700 и fi-7600 имеют высокую скорость сканирования на уровне 100 стр./мин или 200 изображений/мин (A4, ландшафтное расположение, цветное изображение, 200/300 dpi) и оптимизированы для централизованного сканирования до 30 тыс. документов в день. Компактные размеры позволяют расположить устройство в любой производственной или рабочей среде. Универсальность сканеров особенно проявляется при сканировании стопок смешанных документов, указали в компании. В целом новые многофункциональные сканеры документов разработаны для оптимизации работы клиентов в любой области: от публичного сектора, финансовых сервисов и здравоохранения до сервисов аутсорсинга бизнес-процессов и коммерческого сканирования.



Модель fi-7600

В Fujitsu также назвали ключевые аппаратные особенности новинок, влияющие на производительность: переключение в режим без разделения одним касанием позволяет легко перейти к сканированию многостраничных документов; легко настраиваемые нижние и боковые направляющие модуля подачи документов практически исключают вмешательство пользователя в процесс до и после сканирования; механизм выравнивания бумаги оптимизирует подачу документов и позволяет гарантировать сканирование всех документов в полном объеме; система защиты бумаги определяет возможность замятия по изменениям звука и размера документа, минимизируя таким образом риск повреждений даже для бумаги толщиной от 20 г/м2.

Параллельно с выпуском новых сканеров PFU включила в ПО PaperStream возможности для промышленного сканирования документов. Так, PaperStream Capture доводит автоматизацию сканирования до профессионального уровня. Патч-коды, штрих-коды, матричные коды, зональное распознавание символов — все это позволяет распределять документы и включать в них дополнительную информацию без усилий. PaperStream IP автоматически создает высококачественные изображения для дальнейшей обработки, отметили в компании.

Сканеры документов Fujitsu fi-7700 и fi-7760 уже можно приобрести у торговых партнеров Fujitsu. Рекомендованная розничная цена модели fi-7700 составляет €9499 (£8100, $9450), а модели fi-7760 — €5749 (£4899, $6775) без НДС.