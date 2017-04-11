«Орто-Клиникал Диагностикс» обеспечила бесперебойную работу медицинского оборудования при помощи IBM

Подразделение Global Business Services корпорации IBM объявило о завершении совместного проекта с российским подразделением компании Ortho Clinical Diagnostics, специализирующейся в области клинической лабораторной диагностики. По итогам работы более чем в 10 раз выросла скорость обслуживания жизненно важного оборудования в больницах, лабораториях и центрах крови, сообщили CNews в IBM.

В качестве глобальной корпоративной платформы Ortho Clinical Diagnostics выбрала SAP S/4HANA — пакет решений для управления ресурсами предприятия в режиме реального времени, обеспечивающих полную интеграцию предприятия в мир цифровых технологий.

Оборудование, поставляемое и обслуживаемое «Орто-Клиникал Диагностикс», российским подразделением компании, используется в больницах скорой помощи, родильных домах, детских реанимациях и федеральных медицинских центрах, таких как Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, Российская детская клиническая больница, Центр нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко.

Когда в лаборатории при реанимации или родильном доме возникает неисправность оборудования, время простоя должно быть минимальным. Возможности установленной IBM системы теперь позволяют «Орто-Клиникал Диагностикс» производить ремонт или замену запасных частей в течение двух часов после получения запроса. Раньше для выполнения такого рода работ требовалось не менее суток.

«Коммерческая деятельность в сфере здравоохранения — это колоссальная социальная ответственность, от нашего продукта зависят жизни людей. Под продуктом я подразумеваю сам товар, который поставляется в больницы, и высокую скорость обслуживания, которую мы обеспечиваем. Это требует наличия системы ERP надлежащего уровня, которая у нас теперь появилась и в весьма сжатые сроки — благодаря высокой квалификации команды IBM», — рассказала Наталья Истомина, генеральный директор компании «Орто-Клиникал Диагностикс».

Ortho Clinical Diagnostics являлось структурным подразделением корпорации Johnson & Johnson вплоть до момента его выделения в отдельную компанию в 2014 г. В России процесс разделения продолжался до конца 2016 г.

«Совместными усилиями нам удалось решить все поставленные бизнес-задачи. Мы смогли в сжатые сроки с учетом нормативных требований и специфики заказчика перевести вновь созданную компанию на работу в глобальной системе. Кроме этого, была выполнена социально-значимая задача обеспечения бесперебойной работы диагностического оборудования “Орто-Клиникал Диагностикс” в российских медицинских учреждениях», — отметил Алексей Аушев, руководитель проектов, управляющий консультант IBM в России и СНГ.