NEC представила новые профессиональные дисплеи для Digital Signage

NEC Display Solutions объявила о выпуске нового поколения профессиональных дисплеев начального уровня серии E. Как рассказали CNews в компании, цифровые информационные решения с рейтингом Energy Star 6 поколения (кроме модели Кроме E326) выпускаются с диагональю экрана 32, 43 и 55 дюймов на основе панелей S-IPS и с экранами от 50 до 65 дюймов, использующими панели S-PVA. Обновленные дисплеи данной серии отличаются тонкими рамками, удобным экранным меню OSD и интегрированным USB-медиаплеером для мгновенного использования и автономной работы по принципу «plug-and-play».

Благодаря современному дизайну, высокой качеству изображения и множеству источников входного сигнала, дисплеи серии E позволяют заказчикам, в том числе предприятиям розничной торговли, ресторанам, производственным и техническим площадкам, легко демонстрировать информацию в вестибюлях, залах заседаний, конференц-залах, магазинах, залах ожиданиях и фитнес-клубах. Будь то небольшие автономные информационные инсталляции или встроенные решения.

Для максимальной эффективности контент воспроизводится напрямую с USB-накопителя. После установки дисплеи можно запрограммировать с помощью встроенной функции расписания автозапуска, чтобы включать экран и воспроизводить контент автоматически в определенное время.

«В мире цифровизации цифровые вывески и информационные панели стали самым распространенным методом передачи информации в разных отраслях, - отметил Эрик Эльберт (Erik Elbert), менеджер по широкоформатным дисплеям NEC Display Solutions Europe. - Наши дисплеи серии E отличаются универсальностью, экономичностью и широкими возможностями подключения, что делает их надежными решениями для инвестиций».

Для обеспечения безопасности контента и непрерывности отображения дисплеи серии E поддерживают блокировку инфракрасного порта. Эта функция позволяет пользователям отключить инфракрасный датчик дистанционного управления, блокируя доступ неуполномоченных лиц к дисплею и прерывание вывода изображения. Вместо этого дисплеями можно управлять централизованно посредством команд, передаваемых через кабельное соединение RS232. Кроме того, сертификация Energy Star 7.0 означает снижение эксплуатационных расходов и «углеродного следа» устройства, обеспечивая низкую общую стоимость владения.