Brain4Net выпустила второй релиз платформы B4N Service Platform

Brain4Net объявила о выпуске B4N Service Platform Release 2.0 – второго глобального релиза комплексной программной платформы для модернизации сетевой инфраструктуры операторов связи, провайдеров облачных сервисов и распределенных корпоративных сетей на базе технологий SDN и NFV. Как рассказали CNews в компании, B4N Service Platform Release 2.0 включает расширение функционала NFV, управление жизненным циклом сервисов, интеграцию с сетями IP/MPLS, а также обновленный пользовательский интерфейс.

«Большинство внедренных во втором релизе улучшений нацелены на приближение эпохи 5G-сетей. Мы стремимся предоставить провайдерам облачных услуг, телекоммуникационным и корпоративным компаниям инфраструктурное решение будущего, в основе которого лежит конвергентная платформа, сочетающая в себе мульти-сервисные сетевые и вычислительные ресурсы, размещенные в телеком-ЦОДе под управлением системы управления жизненным циклом услуг (LSO), – отметил Олег Щапов, генеральный директор Brain4Net. – Этот подход позволит провайдерам и корпоративным заказчикам построить сервисно-ориентированную инфраструктуру, готовую для быстрого внедрения новых востребованных технологий, таких как разделение сети на “слои” (Network Slicing), интернет вещей (IoT), виртуальная реальность (Virtual Reality), дополненная реальность (Augmented Reality), V2X communications и прочих».

B4N Service Platform Release 2.0 включает следующие нововведения:

Функциональность NFV MANO: Управление виртуальной инфраструктурой (VIM Management), включая интеграцию с OpenStack; механизмы портирования виртуальных сетевых функций (VNF), которые существенно упрощают и облегчают процесс загрузки новых сетевых сервисов на платформу; формирование дистрибутивов виртуальных сетевых функций на базе VNF-дескрипторов; механизмы управления виртуальными машинами, запущенными в среде OpenStack, напрямую через B4N Orchestrator.

Расширение функциональности SDN и улучшения существующих сервисов: инструменты интеграции IP/MPLS и поддержка сервисов L3VPN; расширение листа совместимого с B4N Service Platform оборудования коммутаторами Huawei и Mellanox; поддержка LACP Link Aggregation Groups (LAG); поддержка режима управления In-band для большинства поддерживаемых устройств; расширения функционала QoS; зеркалирование трафика (TAP).

Управление жизненным циклом сервисов: конфигуратор сетевых сервисов позволяет пользователям создавать шаблоны сетевых сервисов и применять их к соответствующим тенантам. Компонент обеспечивает удобное создание комплексных услуг, состоящих из сетевых сервисов и виртуальных сетевых функций, запущенных в телеком-ЦОДе. В контексте 5G, шаблоны сетевых сервисов могут включать целевые показатели качества сервисов, таким образом обеспечивая возможности Network Slicing на основе параметров latency/jitter и создание логических “слоев” сети для сервисов различного типа (например, IoT, передача видео ультра-высокой четкости (Ultra-High Definition Video), дополненная/виртуальная реальность (AR/VR), и пр.). Конфигуратор сетевых сервисов полностью соответствует референсной архитектуре ETSI NFV MANO; управление сетевой инфраструктурой позволяет пользователям разделять инфраструктуру на административные домены (например, по географическому принципу), которые могут управляться администраторами в регионах; портал самообслуживания для клиентов.

В релизе 2.0 представлен обновленный и значительно улучшенный графический интерфейс, который был разработан совместно с одной из лучших в мире дизайн-студий. Были существенно доработаны сценарии взаимодействия администратора с платформой с точки зрения удобства эксплуатации (UX). Широкий набор функциональных возможностей платформы (таких, как управление инфраструктурой, конфигуратор сервисов, мониторинг, топологии, дашборды) упорядочены и представлены в виде удобных вкладок, деревьев и ссылок, позволяющих администратору получить доступ к любому элементу инфраструктуры или сервису с помощью пары кликов. Данный подход, при полном соответствии референсной архитектуре ETSI NFV MANO, представляет простейший способ управления сервисами и логическими абстракциями.

«Программируемые сети» (торговая марка Brain4Net, www.brain4net.ru) – разработчик инновационных систем управления сетями передачи данных, обработки сетевого трафика и виртуализации сервисных приложений на базе архитектуры программно-управляемых сетей SDN (Software Defined Networks) и NFV (Network Function Virtualization). Продуктовый портфель Компании представляет собой платформу, включающую в себя оркестратор, SDN контроллер, операционную систему для сетевых коммутаторов, высокоуровневый менеджер VNF и необходимые API для интеграции с системами управления (OSS/BSS). Компания оказывает для партнеров и клиентов услуги консалтинга по разработке стратегии миграции на решения SDN/NFV, интеграции их с существующими сетями и системами. Участник проекта инновационного центра «Сколково». На данный момент, Brain4Net – единственная российская компания, входящая в консорциумы Open Networking Foundation (ONF), MEF, OPNFV.