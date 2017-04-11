«Аскон» по итогам 2016 года увеличил выручку на 11%

В 2016 г. «Аскон» обновил свой исторический рекорд по выручке. Так, бизнес компании вырос на 11% по сравнению с 2015 г. — выручка составила 1,1 млрд рублей. При этом число заказчиков тоже переступило знаковый порог в 10 тыс., сообщили CNews в «Асконе».

По словам представителей компании, каждое бизнес-направление перевыполнило план и внесло свой вклад в общую динамику: «Аскон-Системы проектирования» — разработка CAD-систем и решений для управления проектными работами в строительстве; «Аскон-Бизнес-решения» — разработка продуктов для управления жизненным циклом изделия; «Аскон-Интеграция» — поставка инженерного программного обеспечения и реализация комплексных проектов автоматизации. Особенно заметными кирпичиками в фундаменте роста стали оборонная и атомная отрасль, где традиционно используется вся машиностроительная линейка «Аскон».

Итоги в продуктовом разрезе

По данным компании, в 2016 г. наблюдался 30-процентный рост рабочих мест САПР ТП «Вертикаль» и системы управления жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM». Причем это именно новые лицензии и рабочие места, а значит, новые заказчики и новые проекты автоматизации. В свою очередь, у системы «Лоцман:КБ» к концу года было уже более 80 заказчиков.

В 2017 г. и крупные, и малые предприятия смогут пополнить арсенал ИТ-средств новинкой «8D. Управление несоответствиями» для решения задач в области управления качеством, которую «Аскон» выпустил в январе. Продукт будет интересен любой производственной компании, нацеленной на повышение прозрачности внутренних процессов и сокращение издержек.

Число новых рабочих мест на базе системы «Компас-3D» по итогам 2016 г. составило 4,5 тыс. При этом САПР-трендом стал переход с решения «Компас-График» на «Компас-3D». В 2016 г. трехмерное проектирование выбрали в 2,5 раза больше пользователей, чем годом ранее, отметили в компании.

Корпоративной редакции системы для управления проектной организацией Pilot-ICE Enterprise 2016 год принес 40 новых клиентов. В течение года было выпущено 11 релизов Pilot-ICE и 7 релизов «Лоцман:ПГС», появились Pilot-Server для ОС Linux, веб-клиент и модуль планирования RPM для Pilot-ICE.

Команда геометрического ядра C3D тоже представила два новых продукта: модуль визуализации геометрических данных C3D Vision и модуль твердотельного геометрического моделирования C3D Modeler для платформы Teigha, которую развивает «Альянс по открытому проектированию» (Open Design Alliance). Теперь ядро C3D — это целый набор инструментов C3D Toolkit для создания систем проектирования (CAD), расчетных систем (CAE), систем подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ (CAM) и другого инженерного ПО. В 2017 г. выручка подразделения C3D Labs от внешних заказчиков выросла на 50%.

Важные события

Базовые продукты «Аскон» — «Компас-3D» и «Компас-График», «Вертикаль», «Лоцман:PLM», «Справочник технолога» и «Справочник Стандартные Изделия», Pilot-ICE Enterprise и «Лоцман:ПГС» — в течение года вошли в Единый реестр российского ПО, созданный Минкомсвязи РФ в целях расширения использования отечественного ПО.

А в сентябре 2016 г. «Аскон» и фирма «1С» объявили о создании совместного предприятия Renga Software по разработке продуктов в соответствии с технологией информационного моделирования объектов строительства. В рамках этого партнерства теперь будет продолжаться развитие архитектурно-строительной системы Renga Architecture, системы для проектирования строительных конструкций Renga Sructure и перспективных BIM-инструментов.

Планы на 2017 год

В апреле состоится выход «Компас-3D v17». Важной новинкой 2017 г. также станет приложение «Компас-Эксперт», предназначенное для автоматической проверки чертежей и 3D-моделей. Одно приложение обеспечит пользователям собственный автоматический нормоконтроль на соответствие стандартам ЕСКД или стандартам предприятия, подчеркнули в «Асконе».

Во втором квартале в свет выйдет «Лоцман:PLM 2017», а осенью обновится весь комплекс продуктов «Аскон» — будет выпущена «Вертикаль 2017», состоится премьера MDM-системы для управления нормативно-справочной информацией, которая объединит все «Справочники Аскон» в одной среде.

Продуктовая линейка решений для промышленного и гражданского строительства пополнится системой управления корпоративным контентом Pilot-ECM. Вместе с Pilot-ICE она составит комплексное решение для управления проектной деятельностью. В течение года пользователи также будут получать новый функционал Pilot-ICE и «Лоцман:ПГС» через выпуск регулярных релизов.