AMD представила 6-ядерные и 4-ядерные процессоры Ryzen 5 для настольных систем

AMD объявила о выпуске 4 новых высокопроизводительных процессоров AMD Ryzen 5 в дополнение к представленным ранее флагманским чипам Ryzen 7. Процессоры AMD Ryzen 5 предоставляют геймерам и создателям контента доступ к высокопроизводительным инновациям. Благодаря обширным возможностям в области многозадачной работы, технологии AMD SenseMI, а также Zen - мощной и эффективной новой архитектуре ядер, настольные процессоры AMD Ryzen 5 адаптируются к индивидуальным потребностям пользователей, демонстрируя отзывчивость и производительность.

«Процессоры AMD Ryzen уже доказали свою роль в изменении правил игры, они действительно возвращают на разные сегменты рынка инновации и конкуренцию. Сегодня мы рады представить рынку новую линейку AMD Ryzen, - отметил Джим Андерсон, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения компьютерных и графических систем, AMD. - AMD Ryzen 5 вдыхает новую жизнь в средний сегмент рынка настольных ПК, предлагая заказчикам превосходные цены одновременно с четкой работой в целом, идет ли речь о высокопроизводительных играх или требовательных приложениях».

Начиная с сегодняшнего дня, два шестиядерных и два четырехъядерных процессора AMD Ryzen 5 уже доступны, все они работают с использованием технологии многопоточности AMD. Все процессоры поддерживают новую инфраструктуру AM4, материнские платы от ведущих производителей уже доступны в продаже.

Процессоры AMD Ryzen 5 1600X и 1600 были разработаны специально для игр и поточного вещания, они обеспечивают производительность уровня рабочей станции на новом сегменте рынка. Модели 1600X и 1600 являются самыми высокопроизводительными и потребляющими наименьшую мощность 6-ядерными процессорами для настольных ПК из доступных в продаже. Наличие 12 вычислительных потоков позволяет получить настоящее преимущество в сфере многозадачности в своем ценовом диапазоне.

Процессоры AMD Ryzen 5 1500X и 1400 были разработаны для производительных игр и обработки контента, они содержат 4 вычислительных ядра, а также 8 потоков, которые позволяют запускать «тяжелые» игры и задачи. Технология AMD SenseMI, тем временем, помогает анализировать активность и адаптироваться к потребностям пользователя. Чтобы обеспечить максимальный эффект погружения в играх, 1500X поддерживает повышение частоты до 200 МГц за счет XFR (extended frequency range), если устанавливать его вместе с улучшенной системой охлаждения - это один из самых высоких показателей увеличенной частоты на сегодня для всей линейки процессоров AMD Ryzen.

За последние пять лет киберспорт стал глобальным явлением, с перспективами прибыли в $1 млрд к 2019 году. В то же время, отрасль превратила стриминг в ключевой тренд. Сегодня для некоторых особенно «тяжелых» игр, требуется наличие действительно многопоточного CPU. Для этой быстрорастущей категории геймеров был создан процессор AMD Ryzen 5 1600X с 6 ядрами и 12 потоками. Это очень доступное решение для стриминга игр в высоком качестве - 1080p - 60 кадров/с - 3500 Кбит/с.

Все 4 модели процессоров AMD Ryzen 5 уже поступили в продажу в сети ведущих интернет-магазинов по всему миру. Все они поддерживают новую инфраструктуру АМ4, дизайн материнских плат разрабатывается ведущими ODM-производителями. AMD и ее партнеры уже анонсировали материнские платы ранее на выставке CES 2017, предоставляя широкий выбор моделей от ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte и MSI. Все они созданы на базе двух настольных чипсетов для процессоров AMD Ryzen – X370, B350 и A320. Вместе с выходом процессоров AMD Ryzen 5, партнеры AMD по производству материнских плат также делают акцент на чипсетах A320, которые были созданы специально для удовлетворения потребностей массовых пользователей ПК, которым нужна богатая функциями, надежная и доступная платформа по цене приблизительно от $50 США (рекомендованная стоимость).

Оптовые цены (в партиях от 1000 штук) на процессоры AMD Ryzen 5 1600X, 1600, 1500X и 1400 заявлены на уровне $249, $219, $189 и $169, соответственно.