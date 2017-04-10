Virtuozzo и Packet предоставят облачный сервис гиперконвергентной инфраструктуры с «железной» производительностью

Virtuozzo и Packet.net анонсировали совместное предложение для сервис-провайдеров, позволяя им получить весь спектр преимуществ от работы с гиперконвергентными инфраструктурными решениями по требованию. Теперь пользователи могут использовать решение Virtuozzo для работы с контейнерами, виртуальными машинами и распределенной системой хранения данных за минуты непосредственно из облачной инфраструктуры Packet – без капитальных затрат или долгосрочных соглашений.

Virtuozzo объединяет возможности контейнеров, виртуальных машин и самой гибкой в отрасли системы хранения в единое гиперконвергентное решение, которое поможет компаниям улучшить производительность инфраструктуры и сократить расходы. Packet привносит преимущества доступной стоимости и высокой производительности инфраструктуры в облаке, работая с выделенными, физическими инфраструктурами, которые совмещают производительность физических серверов с гибкостью облачных решений. ­

Благодаря предоставлению ПО Virtuozzo от компании Packet, заказчики смогут быстро запускать гиперконвергентные решения, предлагая сервисы в новых регионах или добавляя ресурсы к существующим системам, чтобы повысить уровень обслуживания клиентов. Пользователи могут выбрать почасовую или помесячную оплату услуг, а также воспользоваться выделенной инфраструктурой одного из 4 глобальных ЦОД через API, веб-портал или иные средства интеграции.

«Packet открывает новые горизонты на рынке "infrastructure as service", компания может предоставить производительность реального сервера из облака - по минимально возможной цене, - сказал Джордж Каридис, исполнительный директор Virtuozzo. - Дополняя этот подход гиперконвергентным программным решением Virtuozzo с более низкой стоимостью и высокой производительностью, заказчики могут получить наиболее выгодную инфраструктуру за считанные минуты».

«Компания Virtuozzo была основной движущей силой на рынке контейнеров и виртуализации на протяжении более чем 10 лет, постоянно расширяя грани производительности за счет исключительно программных решений, - сказал Захари Смит, исполнительный директор в Packet. - Для тех компаний, у которых потребность в инфраструктуре может возникнуть в любой момент времени, когда появляются возможности для роста, комбинация предложения Virtuozzo и Packet представляет собой самый быстрый и выгодный способ запустить новые сервисы».

«Наше исследование показало, что компании все больше полагаются на аутсорсинговую инфраструктуру, затраты на которую будут расти в следующем году и в более долгосрочной перспективе, - сказал Ааров Шерилл, старший аналитик 451 Resarch. - Вместе с почасовой оплатой и простым доступом к выделенным инфраструктурным сервисам, Virtuozzo и Packet предлагают интересную экономическую модель для компаний, которые хотят использовать инфраструктуру в виде сервиса и платить при этом меньше».

Ключевые особенности решения включают такие функции как: