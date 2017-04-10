«Техносерв» создаст комплексную инженерную инфраструктуру для городского квартала «ВТБ Арена Парк»

Компания «Техносерв», российский системный интегратор, подписал договор с компанией «Кодест Интернешенл С.р.Л.» на создание комплексной инженерной инфраструктуры двух корпусов жилых апартаментов новаторского городского квартала «ВТБ Арена парк». Строительство комплекса ведется под управлением УК «Динамо», сообщили CNews в «Техносерве».

«ВТБ Арена парк» — девелоперский проект, реализуемый в настоящее время в Москве. Это пример комплексного освоения масштабной территории практически в центре города, в районе стадиона «Динамо». Проект предусматривает возведение спортивного и концертно-развлекательного комплекса «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина» (стадион вмещает около 27 тыс. зрителей, универсальная арена — от 11,5 до 14 тыс. зрителей в зависимости от конфигурации: хоккейной, баскетбольной или концертной), а также комплекса из 12 корпусов, где разместятся офисы, апартаменты и гостиница — Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. Стоимость всего проекта оценивается в $1,5 млрд. Генеральным подрядчиком строительства спортивной, коммерческой и жилой частей комплекса «ВТБ Арена парк» является компания «Кодест Интернешенл С.р.Л.», входящая в состав The De Eccher Group.

В рамках подписанного контракта «Техносерв» осуществит поставку, монтаж и пуско-наладочные работы инженерных систем для 10 и 11 корпусов городского квартала «Арена Парк». Договором предусмотрено создание комплексной инженерной инфраструктуры для всех механических систем, систем электроснабжения, комплекса систем безопасности и автоматизации. Всего будет внедрено более 20 различных инженерных систем, которые будут поддерживать высокий уровень проживания владельцев апартаментов.

«Проект “ВТБ Арена парк” уже удостоен нескольких международных и российских наград в области архитектуры, дизайна и градостроения, — заявил Андрей Перегудов, старший вице-президент банка ВТБ, генеральный директор УК «Динамо», руководитель проекта «ВТБ Арена парк». — Все это налагает на наших подрядчиков, реализующих различные части проекта, особую ответственность, требует не только использования современных технологий, но и оценки их надежности, эффективности и экологичности».

«Для специалистов “Техносерва” участие в проекте “ВТБ Арена Парк” — большая честь. Компания имеет большой опыт в создании крупных инженерных проектов как в России, так и за рубежом. В рамках работы мы уже приступили к корректировке рабочей документации и мобилизации на стройплощадке», — отметил Сергей Корнеев, президент группы компаний «Техносерв».