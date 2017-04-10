Систему Traft-OnLine адаптируют для работы со страховыми компаниями

Транспортная компания Traft намерена адаптировать функционал интеллектуальной системы управления грузоперевозками Traft-OnLine для работы со страховыми компаниями. Об этом CNews сообщили в Traft.

По словам Андрея Савина, коммерческого директора Traft, современное ПО для грузоперевозок уже умеет автоматизировать работу логистов, диспетчеризировать заказы, переводить логистические процессы на электронный документооборот и анализировать массивы больших данных по перевозкам, следующий шаг — автоматизация контроля рисков. «Мы подготовим отдельное пакетное решение системы управления грузоперевозками Traft-OnLine для нужд страхового рынка, обучим страховые компании пользоваться полным функционалом системы, чтобы оптимизировать страховые продукты в своей линейке и гибко анализировать страховые случаи, выявляя новые сценарии кризисных ситуаций», — заявил он.

Перспективы развития транспортного ПО для страховых компаний в Traft оценивают высоко. Согласно докладу Allied Market Research, объем только рынка LBS-услуг (сервисов на базе геолокации) вырастет к 2022 г. до $61,897 млн с $11,994 млн в 2015 г. (ежегодный рост в 26,6%). И если в 2015 г. фаворитами по выручке на рынке были картографические и навигационные приложения, то, по прогнозам аналитиков, далее рынок будет развиваться за счет внедрения инновационных технологий и услуг в логистике, на базе которых будут создаваться новые бизнес-модели. Одним из главных сегментов ПО здесь становится страховая телематика, то есть, весь комплекс оборудования и программ для контроля и мониторинга застрахованных автомобилей и недвижимых объектов.

«Трекинг груза по GPS, ГЛОНАСС с push-уведомлениями водителя, обязательная фото-сверка документов в точке загрузки и выгрузки грузовика, уведомление в ИТ-системе о подозрительной операции — все эти функции системы Traft-OnLine помогут страховщикам в режиме реального времени, одновременно с застрахованными перевозчиками, получать информацию обо всех ситуациях на дороге», — добавил Андрей Савин.

В офисе страхового брокера MAINS, работающего с крупными российскими страховыми компаниями, считают, что внедрение онлайн-платформ дает возможность владельцам бизнеса и менеджменту компании оперативнее и качественнее контролировать все происходящее, при этом минимизируя человеческий фактор и оптимизируя ресурсы. В этой связи Traft-OnLine может стать дополнительным связующим звеном между страховой компанией и ее клиентами. Для страховщиков ПО позволит давать более точечные индивидуальные скидки и бонусы клиентам на основе анализа их активности через Traft-OnLine. Тем самым компания станет более привлекательной для клиентов и привлечет большее количество долгосрочных партнерств, полагают в MAINS.