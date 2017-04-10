НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера внедрил ECM-систему Directum

Сотрудники Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера самостоятельно внедрили ECM-систему Directum и автоматизировали с ее помощью основные процессы канцелярии. Об этом CNews сообщили в компании Directum. Консультационную поддержку оказали специалисты партнера Directum — корпорации «Галактика».

Федеральное бюджетное учреждение науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, основанный в 1923 г., занимается изучением проблем этиологии и предупреждения инфекционных заболеваний.

На данный момент в научной организации решены базовые задачи канцелярского документооборота: ведется регистрация входящей, исходящей и внутренней корреспонденции; автоматизирована работа с резолюциями и поручениями; ведется контроль местонахождения оригиналов документов и выдачи бумажных копий документов; ведется контроль исполнительской дисциплины.

Проект выполнялся с начала 2016 г., когда по итогам торгов, состоявшихся в конце 2015 г., в качестве СЭД была выбрана корпоративная система электронного документооборота Directum. Поставщиком системы стало северо-западное отделение корпорации «Галактика» (Санкт-Петербург), являющееся партнёром Directum и центром сертифицированного обучения.

Внедрение системы выполнялось силами специалистов института, прошедших обучение настройке и администрированию Directum, совместно со специалистами северо-западного отделения корпорации «Галактика», что позволило внедрить СЭД в кратчайшие сроки. Сейчас в Directum работают 30 пользователей, проект развивается, а руководство научно-исследовательского института предоставило положительный отзыв по итогам внедрения.