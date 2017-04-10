Logistix автоматизировала склад IspiritGroup

Компания Logistix, разработчик специализированного программного обеспечения для автоматизации внутрискладской логистики предприятий, автоматизировала склад компании IspiritGroup. Об этом CNews сообщили в Logistix.

IspiritGroup — официальный дистрибьютор пивоваренных компаний BBH и EFES и 3PL-оператор, работающий в сегменте FMCG-продукции. В задачи проекта автоматизации склада компании вошли технологическое проектирование — расстановка стеллажей на новом складе, формулирование требований к оборудованию, расчет ресурсов на обработку потоков на складе по новой технологии, а также внедрение специализированного решения программы LEAD WMS 3PL.

Среди особенностей проекта в Logistix отметили: потребность интеграции с КИС 1C8 и 1С7, параллельные процессы разработки и внедрения, проектирование и разработку в условиях изменения законодательства в отношении оборота алкогольной продукции.

Директор по развитию Logistix Максим Меньшиков заявил: «Подобные проекты, начинающиеся с технологического проектирования, представляют для нас особый интерес. Оптимальная проработка проекта “под ключ” позволяет избежать многих ошибок и противоречий в будущем на этапе автоматизации и обеспечивает необходимый результат в рамках запланированной технологии грузопереработки и заданной производительности складского комплекса. За долгие годы мы накопили большой опыт автоматизации складов любой интенсивности и специфики, поэтому заранее знаем о том, на что стоит обратить внимание. Проект с IspiritGroup для нас запомнится слаженной командной работой и прозрачностью отношений с заказчиком».