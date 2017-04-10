Клиенты «Деловых Линий» теперь могут оплатить услуги банковскими картами

С марта 2017 г. оплата по картам доступна клиентам «Деловых Линий» офисах группы компаний в Архангельске, Кирове, Петрозаводске и Мурманске, а также в трех клиентских офисах в Санкт-Петербурге: «Парнас», «Восток» и «Юг». Остальные подразделения по всей России будут оснащаться терминалами для оплаты картами в течение года, сообщили CNews в ГК «Деловые Линии».

Расчеты возможны по картам всех основных платежных систем, в том числе — ПРО100 и «Мир». Услуги эквайринга предоставляет Сбербанк.

Транспортно-логистическая компания «Деловые Линии» осуществляет перевозку сборных грузов автомобильным транспортом, транспортировку грузов еврофурами, а также предоставляет услуги по контейнерным перевозкам. География доставки — более 1,5 тыс. городов России, Белоруссии и Казахстана, Киргизии и Армении. Сеть терминалов насчитывает более 160 подразделений в 129 городах России.

«Банковские карты постепенно вытесняют наличные деньги при расчетах. Но быстро оснастить терминалами более 160 офисов, обеспечив при этом качественную техподдержку, процессинг, оперативную замену и обновление устройств — сложная задача, за которую возьмется не каждый банк. Сотрудничество со Сбербанком позволило нам решить эту задачу в минимальные сроки», — заявил директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.

«За прошлый год сеть торгово-сервисных точек “Северо-Западного банка” Сбербанка выросла на 32% и превысила 50 тыс. единиц. За первые три месяца 2017 года сеть увеличилась еще на 5%. В текущем году среднемесячный оборот в торгово-сервисных предприятиях вырос по сравнению с 2016 годом на 36% и превысил 47 млрд руб. в месяц. В развитии инфраструктуры по приему безналичных платежей заинтересованы, прежде всего, сами компании, нацеленные на предоставление конкурентоспособных и современных услуг», — отметила Елена Портняжкина, территориальный менеджер по торговому эквайрингу Северо-Западного банка Сбербанка.