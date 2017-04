VMware предлагает инновации для цифрового рабочего окружения с Workspace ONE и AirWatch

VMware представила обновления в решении VMware Workspace ONE. Как рассказали CNews в компании, Workspace ONE интегрирует управление приложениями и доступом, технологию унифицированного управления конечными устройствами (VMware AirWatch) и предоставление виртуальных приложений (VMware Horizon). Цифровое окружение VMware объединяет сотрудников, конечные устройства и интернет вещей в масштабах всей организации, ускоряя движение в сторону цифровой трансформации.

«Поскольку преимущества цифровой трансформации актуальны не только для компании, но и для более широкого круга сотрудников и конечных устройств, необходимо решить проблему технологической разрозненности и устранить теневые ИТ-ресурсы за счет стандартизации через платформу для цифрового рабочего окружения, — сказал Ноа Васмер (Noah Wasmer), старший вице-президент по мобильным продуктам, End-User Computing, VMware. — VMware Workspace ONE — единственная в отрасли интегрированная платформа, которая предоставляет контекстный доступ к приложениям и при этом обеспечивает лучшее в своем классе управление конечными устройствами с помощью AirWatch».

Чтобы ускорить внедрение цифрового рабочего окружения, VMware упрощает работу ИТ-специалистов и конечных пользователей отмеченным наградами решением Workspace ONE. Благодаря инновациям Workspace ONE, VMware облегчает задачу ИТ по предоставлению унифицированного доступа и поддержке единого входа в интранет-приложения, использующие сертификаты Kerberos или HTTP-заголовки, и предлагает усовершенствованные возможности условного доступа, сочетающего поддержку защиты в режиме реального времени и автоматизированное соответствие нормативным требованиям. Обновления портфолио AirWatch Unified Endpoint Management улучшат поддержку всех платформ для мобильных устройств (iOS, Android), десктопов (Windows 10, macOS), специализированных устройств (полевого применения) и конечных IoT-устройств. Наконец, благодаря обновленной системе лицензирования Workspace ONE, заказчики смогут намного легче, чем когда-либо раньше, расширять свои текущие инвестиции для создания более широкой и комплексной вычислительной среды, которая будет охватывать все приложения, пользователей и конечные устройства.

Распространение приложений и незащищенных пользовательских устройств (BYO) с доступом к рабочим данным усложняет задачу ИТ по обеспечению соответствия нормам безопасности и поддержке продуктивности работы пользователей. Имеющиеся технологии и решения уделяют внимание контролю доступа по конкретным векторам атак (облако, сеть, конечное устройство), но не создают единого периметра, который бы охватывал все приложения и конечные устройства. В отличие от других подходов, Workspace ONE объединяет управление идентификацией и корпоративной мобильностью (EMM), чтобы предоставить компаниям защищенный доступ ко всем бизнес-приложениям и сервисам с улучшенными возможностями для пользователя.

Обновленные системы управления доступом и безопасностью включают ряд ключевых функций. Это использование мобильной идентификации в одно касание (SSO) во всех приложениях с помощью унифицированного управления доступом — обновленное решение Workspace ONE позволит использовать новую единую плоскость контроля во всех облачных, нативных и интранет-приложениях. Благодаря новому шлюзу унифицированного доступа VMware Unified Access Gateway с возможностью делегирования Kerberos пользователи могут получить доступ к интранет-приложениям с помощью биометрических данных устройств и сертификатов, хранящихся на них, по технологии однократной идентификации. Помимо этого, имеется многофакторная аутентификация (MFA) с Apple Watch — MFA-защита теперь может использоваться с Apple Watch, позволяя пользователям подтверждать свои идентификационные данные с часов и использовать преимущества мобильности для увеличения продуктивности своей работы.

Workspace ONE также помогает собрать воедино функции множества облачных и локальных инструментов управления клиентской работы для устройств и десктопов, предлагая целостный подход, ориентированный на пользователя и использующий технологию AirWatch Unified Endpoint Management (UEM). Этот унифицированный подход поможет улучшить качество работы пользователя, усилить безопасность и снизить издержки и сложность управления конечными устройствами по сравнению с традиционными методами.

Решение AirWatch Unified Endpoint Management предлагает новые возможности гранулярного контроля обновлений ОС, которые позволят решить задачу установки патчей за пределами сети и преодолеть негибкость новых филиалов службы Центра обновления Windows «как услуги». Новая панель управления поддерживает прозрачность установки патчей в режиме реального времени для соответствия нормативным требованиям и составления отчетов. Продвинутые функции управления BitLocker обеспечат автоматизированную защиту данных в местах хранения и защиту от неавторизованного доступа к корпоративным данным без необходимости установки дополнительных инструментов управления шифрования третьих сторон. Новая интеграция с магазином Windows Store for Business делает возможным получение лицензии онлайн. Теперь ИТ-администраторам будет проще установить любое приложение Windows Store из специализированного каталога Workspace ONE для организаций.

AirWatch Unified Endpoint Management будет способствовать внедрению Android в организациях, предлагая готовую технологию организации работы пользователя. Он также поможет ИТ упорядочить настройку и защиту приложений и устройств. Организации смогут легко адаптировать устройства к работе в качестве управляемых и упорядочить внедрение приложений за счет более тесной интеграции с Google Play и автоматизации разрешений приложений и конфигураций для конечного пользователя. Дополнительные политики паролей для уровня приложений усилят защиту конфиденциальных бизнес-приложений и позволят выполнить требования по двухфакторной аутентификации.

AirWatch интегрируется с VMware TrustPoint, чтобы вывести безопасность конечных устройств под управлением Windows и гигиену среды на новый уровень. Эта интеграция позволит получить всестороннее решение по безопасности для автоматизации обнаружения угроз с динамичным устранением нарушений на конечных устройствах, что позволит администраторам задавать политики соответствия нормативным требованиям через AirWatch, на основе которых к скомпрометированным устройствам, выявленным TrustPoint, будут применяться автоматические действия. Решение ускорит контроль за соблюдением нормативных требований, позволит сдерживать угрозы безопасности в режиме реального времени и применять настраиваемые политики ремедиации, которые будут динамически подстраиваться под уровень угроз.

Новый обработчик правил для устройств специального назначения позволит ИТ автоматизировать удаленные действия за счет применения правил или условий (состояния аккумулятора, адаптера, памяти, подключения или времени работы), заданных в консоли AirWatch. Этот обработчик правил для устройств разработан для специализированных отраслей и случаев применения — на складах, заводах-изготовителях, буровых вышках и в больницах.

«Традиционная вычислительная среда десктопных устройств на сегодняшний день уже расширена до мобильных устройств, — сказал Виллем Багхус (Willem Bagchus), специалист по сообщениям и совместной работе United Bank. — Мы в United Bank хотели использовать самую продвинутую технологию, которая бы давала преимущества банку и, конечно, его клиентам. Без AirWatch в качестве основы нашей безопасности этот переход на мобильные технологии был бы невозможен».

Новая система лицензирования упростит выбор, приобретение и внедрение Workspace ONE. Обновленная система лицензирования позволит организациям на разных этапах адаптации технологий цифрового рабочего окружения или унифицированного управления конечными устройствами сегментировать своих пользователей и выбирать подходящий набор функций под свои приложения и потребности безопасности.

«Мы хотели создать цифровое рабочее окружение, которое было бы простым и удобным для любых сотрудников — с опытом использования цифровых технологий или без. Решение Workspace One помогло нам решить эту задачу», — отметил Пер Бранцинг Карлссон (Per Brantsing Karlsson), директор по информационным технологиям Akademiska Hus, второй по величине риэлтерской компании Швеции с отделениями в 26 шведских городах. (Посмотрите здесь видео истории успеха).

AirWatch 9.1 и обновления Workspace ONE будут доступны этой весной.