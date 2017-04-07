Визуальные эффекты фильма «Время первых» создавались с использованием системы V-Class от «Т-Платформ»

Компания «Т-Платформы», российский разработчик вычислительной техники, и российская студия визуальных эффектов CGF объявили результаты сотрудничества в рамках работы над фильмом «Время первых» — масштабным российским 3D-фильмом о космосе, только что вышедшем в широкий прокат. В основе фильма — реальные события о первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля «Восход-2». Продюсерами большого зрелищного проекта стали Тимур Бекмамбетов, Евгений Миронов и Сергей Агеев. Роли космонавтов Леонова и Беляева исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский.

Фильм создавала команда российских и зарубежных специалистов: художников, бутафоров, специалистов по компьютерной графике, VFX-супервайзеров. Работа студии CGF над визуальными эффектами фильма продолжалась около 30 месяцев: от первых эскизов и тестов и до выдачи готового продукта под тиражирование копий. «Т-Платформы» выступили технологическим партнером студии, предоставив мощную рендер-ферму на базе серверной платформы V-Class для обработки компьютерной графики, что позволило завершить ее создание в крайне сжатые сроки.

Всего в фильме 1235 кадров с компьютерной графикой. Наиболее зрелищными и технически сложными стали сцены в открытом космосе, сцены запуска космического корабля и сцена посадки, работа над которыми была особенно кропотливой и сложной. 130 самых завораживающих Full CG-кадров нахождения в открытом космосе были сделаны всего за полтора месяца.

«Для сцен в открытом космосе мы создали процедурный ассет Земли. Ассет позволяет получить детальное изображение любой точки планеты с несколькими слоями облаков и симуляцией естественного преломления и рассеивания света в атмосфере. Создание ассета стало возможным во многом благодаря использованию мощностей системы V-Class от “Т-Платформ”, на которой производился многодневный рендер всех слоев», — рассказал Сергей Невшупов, VFX-супервайзер студии CGF.

«Наше сотрудничество с компанией “Т-Платформами” продолжается уже не первый год. Сервер V-Сlass позволяет нам создавать фотореалистичный композ практически в интерактивном режиме без сбоев и оперативно выдавать качественный результат. Система дает нам возможность укладываться в ограниченные сроки: в очередной раз на ее мощностях были выполнены огромные объемы рендера, необходимого для создания фильма. Делая на ней уже четвертый крупный проект, мы убедились в ее стабильности и доверяем ей решение сложных задач, для которых неэффективно использовать возможности удаленного рендера», — отметил генеральный продюсер студии CGF Александр Горохов.

Новым опытом на проекте для студии стало производство промо-ролика в формате виртуальной реальности (VR), позволяющего зрителю увидеть старт ракеты-носителя с ракурса «от первого лица», оказавшись на месте космонавта, войти в состояние невесомости и, покинув пределы корабля, увидеть Землю с высоты 500 км. Объем отрендеренных для VR изображений — 10 ТБ — практически равен всему объему рендера фильма. Он сделан на мощностях суперкомпьютеров «Ломоносов» и «Ломоносов-2» производства компании «Т-Платформы», установленных в Московском государственном университете.