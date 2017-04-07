Selectel подтвердила соответствие своих дата-центров стандарту PCI DSS

Компания Selectel, российский провайдер облачных и хостинговых сервисов (IaaS), подтвердила соответствие своих дата-центров стандарту PCI DSS. Ежегодный аудит провела немецкая компания SRC Security Research and Consulting GmbH, сообщили CNews в Selectel.

Стандарт PCI DSS задает требования к обработке и хранению персональных данных держателей платежных карт. Он разработан платежными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover. Наличие у дата-центров сертификата PCI DSS говорит о возможности предоставить клиентам безопасную среду для хранения конфиденциальной информации.

«Приватность информационных систем становится для бизнеса жизненно важным фактором. Поэтому обеспечение безопасности данных клиентов на всех уровнях — в числе наших приоритетов. Независимая экспертиза подтвердила, что мы реализовали в дата-центрах всестороннюю систему защиты конфиденциальной информации. Это дополнительно повышает доверие к бренду Selectel со стороны российских и международных компаний», — заявил Евгений Батлер, заместитель генерального Selectel по финансовым и операционным вопросам.

Selectel сертифицировал свои дата-центры по стандарту PCI DSS в 2015 г. В этом году эксперты независимого аудитора SRC Security подтвердили, что провайдер продолжает эксплуатировать инфраструктуру согласно всем заданным нормам и правилам. Решение было вынесено на основании оценки систем физической и информационной безопасности, управления доступом к сети и мониторинга, а также аппаратного обеспечения дата-центров.