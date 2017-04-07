Samsung Electronics и «Просвещение» займутся разработкой мобильной образовательной платформы

Компания Samsung Electronics и образовательный холдинг «Просвещение» подписали меморандум о намерениях по совместному развитию мобильной программно-аппаратной платформы электронного образования в учебных заведениях России. В рамках сотрудничества «Просвещение» разработает платформу электронного мобильного образования и интегрирует ее в программно-аппаратные средства Samsung. Стороны также займутся организацией совместных кампаний для продвижения нового решения на российском рынке, сообщили CNews в Samsung Electronics.

Для достижения целей соглашения Samsung окажет техническую и консультационную поддержку внедрения платформы. Кроме того, с целью дальнейшего развития проекта компании займутся проведением специальных курсов, онлайн-занятий, конкурсов и олимпиад, а также разработают план поставки в учебные заведения оборудования с программным обеспечением «Просвещения».

«Просвещение» планирует использовать возможности новой платформы при разработке продуктов для учащихся старших классов школ. Компания будет выступать в качестве эксперта, предоставляя методическое обеспечение, а также качественный образовательный контент.

«Компания Samsung уделяет большое внимание вопросам образования, реализуя в России такие инициативы, как “IT Школа Samsung”, и вносит вклад в развитие инновационных инструментов обучения, — отметил Александр Краснов, директор по развитию корпоративного бизнеса Samsung Electronics. — Для нас большая честь выступать техническим партнером проекта холдинга “Просвещение”. Уверен, использование современных мобильных устройств Samsung в учебном процессе даст российским школьникам дополнительный стимул к успешной учебе».

«Информатизация и вариативность обучения остаются одними из важнейших задач образования. “Просвещение” стояло у истоков создания мультимедийных ресурсов и комплексных решений для школы, и сегодня продолжает использовать современные технологии для их разработки, — заявил управляющий директор издательства «Просвещение» Дмитрий Климишин. — Уверен, что партнерство с Samsung станет важным шагом к обеспечению учеников, учителей и родителей качественными и доступными образовательными ресурсами».

Для решения обозначенных в соглашении задач, развития совместных инициатив и других проектов стороны создали рабочую группу.