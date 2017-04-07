Процессорная платформа «Мультикор» поддерживается отечественной ЗОСРВ «Нейтрино»

НПЦ «ЭЛВИС» объявил о том, что многоядерный процессор разработки компании, 1892ВМ14Я - единственный в России со встроенными аппаратными ядрами видеокодека H.264 и графического процессора, будет продемонстрирован в составе программно-аппаратной платформы на базе «Мультикор» 1892ВМ14 и ЗОСРВ «Нейтрино» на семинаре «Технологии QNX и КПДА в России», который состоится 13 апреля.

Наиболее близкими зарубежными архитектурными аналогами процессора 1892ВМ14Я являются системы на кристалле компаний NXP, Texas Instruments, Allwinner, Rockchip и MediaTek. Защищенная операционная система реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино» предназначена для отказоустойчивого и предсказуемого управления ресурсами многопроцессорных и многомашинных вычислительных комплексов в режиме реального времени.

ЗОСРВ «Нейтрино» имеет сертификат соответствия требованиям российских руководящих документов по информационной безопасности и предназначена для применения в системах ответственного назначения с жесткими требованиями к надежности и быстродействию. ЗОСРВ «Нейтрино» удовлетворяет требованиям к СВТ по 3 классу защиты информации от НСД, 2 уровню контроля отсутствия НДВ, 2 классу защищенности для межсетевых экранов, а также соответствию РДВ, что позволяет использовать её в автоматизированных системах класса защищённости до 1Б включительно.

ЗОСРВ «Нейтрино» ранее была адаптирована также и на другие процессоры, производимые НПЦ «ЭЛВИС»: 1892ВМ2Я, 1892ВМ3Т, 1892ВМ8Я, 1892ВМ10Я.

Процессоры «Мультикор» - российские процессоры, выпускаемые компанией НПЦ «ЭЛВИС». Это многопроцессорные системы на кристалле, состоящие из стандартных CPU-ядер (ARM, MIPS), оригинальных DSP-ядер ELcore-xx, аппаратных ускорителей и большого набора встроенных стандартных интерфейсов ввода-вывода.

«СВД Встраиваемые Системы» является российским центром компетенции в области технологий QNX/КПДА и осуществляет полный цикл проектирования, разработки, поставки и технического сопровождения защищенных ОСРВ семейства КПДА: ЗОСРВ «Нейтрино», ЗОСРВ «Нейтрино-Э», ЗОСРВ КПДА.00002-01.