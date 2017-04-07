OKI Europe представит новые печатные устройства для полиграфического бизнеса

Компания OKI Europe Ltd в рамках выставки FESPA 2017 продемонстрирует широкий спектр инновационных профессиональных печатных устройств для полиграфического бизнеса, которые печатают любую продукцию — от визиток до билбордов. Об этом CNews сообщили в OKI Europe.

В частности, компания презентует последнее обновление линейки ColorPainter — модель E-64s. С момента приобретения широкоформатной линейки ColorPainter у Seiko I Infotech Inc., дочерней компании Seiko Instruments, Inc., у OKI Europe появилось портфолио новых устройств для полиграфического бизнеса, которое получило опыт, технологические инновации и идеи от OKI. Недавно компания расширила линейку ColorPainter моделью ColorPainter E-64s, которая открывает новые возможности широкоформатной печати большой аудитории. Как и у других моделей этой серии, у ColorPainter E-64s высокий уровень производительности с высоким уровнем точности передачи изображения на различных видах носителей, отметили в OKI. Специалисты компании продемонстрируют, как экосольвентные чернила OKI SX с высокой концентрацией пигмента, имеющие экологический сертификат Greengurd Gold, способны печатать продукцию для внутреннего и наружного применения.

Кроме того, OKI Europe представит новый принтер с белым тонером. Доступное по цене решение поможет раскрыть творческий и коммерческий потенциал полиграфических компаний. Сочетание цифровой светодиодной печати белым тонером и технологии CMYK+1 обеспечивает уровень производительности, который обычно достигается только дорогим производственным оборудованием, утверждают в компании. OKI также представит портфолио полиграфических принтеров серии Pro. Они были разработаны специально для более гибких внутренних процессов креативного бизнеса и полиграфических компаний и позволяют удовлетворить меняющиеся потребности рынка.

Таким образом, яркие и нестандартные конструкции теперь могут быть распечатаны практически на любом носителе — от модных аксессуаров и предметов одежды до наружных вывесок, подчеркнули в компании. Новые устройства OKI в целом призваны помочь полиграфическим компаниям расширить спектр услуг и возможности бизнеса.