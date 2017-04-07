Continental создает решение для моделирования внешней среды автомобиля

Международная компания Continental, продолжая работу над автоматизацией вождения, приступила к созданию следующего поколения продуктов для моделирования внешней среды, что позволит предоставить достоверный круговой обзор для транспортного средства. Об этом CNews сообщили в Continental.

По словам представителей компании, надежная модель среды требует различной информации, в том числе от других участников дорожного движения, статичных объектов, таких как дорожные бордюры, собственного точного местоположения транспортного средства и изменений в трафике движения. Цель компании состоит в том, чтобы добиться понимания ситуации вокруг автомобиля так же хорошо или лучше, чем это делает человек.

Поступающие данные могут быть обработаны в отдельных датчиках или центральным блоком управления для построения высокоточной модели среды окружения автомобиля. Чем больше объем данных для анализа, тем больше требуется вычислительной мощности. Это, в свою очередь, приводит к потребности в более мощных блоках управления, пояснили в Continental. Модель среды в целом представляет собой промежуточный программный слой между отдельными датчиками и различными приложениями. Этот слой содержит данные алгоритмов синтеза и планирования и предназначен для повышения точности и надежности. Действуя как центральная точка оценки и осмысления всей получаемой информации, ADCU (блок помощи контроля автоматизированного вождения) формирует среду моделирования более чем 50 раз в секунду.

3D flash LIDAR состоит всего из двух ключевых компонентов: лазера как источника передачи, действующего как вспышка камеры, которая освещает пространство вокруг автомобиля на расстояние свыше 200 метров, и высокоинтегрированного рецепторного чипа. Полная 3D-модель внешней среды автомобиля строится всего за 1,32 микросекунды, 30 раз в секунду. «Низкая сложность и доступность для производства означает, что можно установить несколько датчиков вокруг машины, чтобы создать полную картину среды вокруг транспортного средства (на 360 градусов) в режиме реального времени», — отметили в компании.

3D flash LIDAR расширяет портфель датчиков окружающей среды для продвинутых систем помощи водителю Continental, призванных полностью автоматизировать вождение. Серийное производство таких датчиков планируется начать в 2020 г.