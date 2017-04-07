Axis представила камеры для малозаметного детализированного видеонаблюдения на больших территориях

Axis Communications представила линейку сверхкомпактных и недорогих модульных камер AXIS FA, а также три новинки в серии AXIS P13, которые осуществляют съемку со скоростью до 30 к/с в разрешении 4K и 5 МП и обеспечивают высокую степень детализации даже на больших территориях. Новые камеры будут продемонстрированы на выставке-конференции по безопасности ISC West 2017 в апреле.

«Мы рады представить ряд новых устройств, удовлетворяющих потребность клиентов в эффективных системах детализированного видеонаблюдения как премиум, так и эконом-класса» – сказал Питер Ритц, директор по управлению продукцией компании Axis Communications.

Модульные камеры серии AXIS FA состоят из блоков: основного блока AXIS FA54, оптического блока AXIS FA1105 со стандартным объективом, оптического блока AXIS FA1125 с точечным объективом и купольного оптического блока AXIS FA4115 с вариофокальным объективом. Любой из блоков можно приобрести отдельно. Используя устройства этой серии, можно создать экономичную малозаметную систему, обеспечивающую внутреннее видеонаблюдение за четырьмя близлежащими помещениями на базе всего одного основного блока.

Основной блок AXIS FA54 может транслировать потоковое видео с полной частотой кадров и разрешением HDTV 1080p сразу с четырех подключенных оптических блоков, используя один IP-адрес. В процессе съемки используется технология широкого динамического диапазона Forensic WDR, позволяющая рассмотреть плохо освещенные и движущиеся объекты. Кроме того, блок AXIS FA54 поддерживает расширенные средства видеоанализа и оборудован HDMI-выходом для подключения к монитору видеонаблюдения или экрану в торговом зале, что делает систему идеальным решением для магазинов. Благодаря небольшому размеру оптические блоки можно встроить в различные поверхности, конструкции и устройства, а также незаметно установить на уровне глаз, например, у входа в здание. Оптические блоки поставляются с 8-метровым кабелем для подключения к основному блоку AXIS FA54. При необходимости можно приобрести 15-метровый кабель.

«Выносные оптические блоки занимают совсем мало места и сливаются с элементами интерьера, позволяя осуществлять малозаметное видеонаблюдение. отметил Питер Ритц. – Камеры серии AXIS FA являются очень выгодным решением, поскольку позволяют контролировать несколько участков с использованием одной высокопроизводительной системы».

Сетевые камеры для внутренней (AXIS P1367) и наружной (AXIS P1367-E и AXIS P1368-E) установки пополнили уже зарекомендовавшую себя серию стационарных камер AXIS P13, которая идеально подходит для видеонаблюдения за городскими объектами, транспортом и торговыми точками. Благодаря улучшенным показателям светочувствительности, качества изображения и частоты кадров камеры можно использовать для наблюдения за крупными открытыми площадками с низкой освещенностью, такими как железнодорожные перроны, людные городские зоны или парковки, в разрешении до 4К.

Камера AXIS P1367/-E поддерживает объективы CS и i-CS, а AXIS P1368-E с разрешением 4К в стандартной комплектации поставляется с объективом i-CS. Камеры AXIS P1367-E и AXIS P1368-E предназначены для наружного видеонаблюдения – они оснащены инновационной механической платформой, которая упрощает доступ к разъемам и кабелям и оставляет больше места для сменных объективов. Встроенные рельсы увеличивают универсальность камеры и позволяют установить более мощные объективы, обеспечивающие бóльшую детализацию изображения.

«Облегченные камеры AXIS P1367-E и AXIS P1368-E являются полноценными уличными камерами, – отметил Питер Ритц. – Мы не просто поместили камеру в корпус: мы с нуля разработали камеру наружного видеонаблюдения с креплением CS-mount. Нам удалось создать универсальную, гибкую систему видеонаблюдения, позволяющую использовать как варифокальные объективы, так и коридорный формат Axis, предназначенный для клиентов, которые предпочитают вертикальное изображение и не хотят расходовать драгоценный трафик и место на экране».

Компания Axis продемонстрирует вышеупомянутые камеры на ISC West, крупнейшей в США выставке-конференции в сфере безопасности, которая состоится 5–7 апреля 2017 г. в Лас-Вегасе. Помимо этого, компания представит устройства, которые появятся в продаже позже в этом году: новые стационарные купольные камеры высокого разрешения серий AXIS M30, AXIS P32 и AXIS Q35, а также недорогой сетевой радар-детектор AXIS D2050-VE – наружный датчик движения на базе радара для защиты периметра и уменьшения случаев ложной тревоги.

Серия AXIS FA появится в дистрибьюторской сети Axis в мае 2017 г. Рекомендованная розничная цена основного блока AXIS FA54 составит 25299 руб., оптических блоков AXIS FA — от 7799 до 10099 руб.

Новинки серии AXIS P13 появятся в дистрибьюторской сети Axis во втором квартале 2017 г. по рекомендованной розничной цене от 44999 до 61999 руб.