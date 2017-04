Western Digital представила портативный SSD под брендом WD

Western Digital Corporation представила быстрый портативный накопитель под брендом WD – My Passport SSD. Как рассказали CNews в компании, новая модель My Passport SSD с быстрой скоростью дополняет ведущее портфолио компактных накопителей My Passport. Новинка ориентирована на создателей контента и технических энтузиастов и совмещает в себе исключительную скорость работы и портативность, позволяя работать с объёмными файлами, находясь вне офиса или дома.

«Бренд WD стремится создавать свежие и актуальные персональные устройства для хранения данных, которые бы обеспечивали потрясающую производительность и обладали красивым и прочным корпусом, – сказал Свен Рэтьен (Sven Rathjen), вице-президент по маркетингу в подразделении клиентских решений, Western Digital. – Являясь на данный момент нашим самым высокоскоростным портативным накопителем, модель My Passport SSD представляет собой мощное решение для тех, кому необходимо быстро и легко перемещать большие объёмы контента, где бы они ни оказались».

Накопитель My Passport SSD поддерживает работу на скорости до 515 МБ/с и является самым быстрым накопителем в линейке My Passport от бренда WD. Суперскоростное устройство предназначено для работы с новейшим поколением компьютеров, оснащённых портом USB Type-C и совместимо с USB 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с) при наличии кабеля USB Type-C to Type-C и адаптера для использования с более традиционными портами USB Type-A, которым оснащены многие компьютеры.

Предназначенный для работы с ПК и совместимый с Mac, накопитель My Passport SSD поддерживает надёжное 256-битное аппаратное AES шифрование и парольную защиту, а также протестирован на падение с высоты 2 м и обладает ударостойскостью, выдерживая нагрузки до 1500G, что обеспечивает сохранность драгоценных данных.

Накопитель My Passport SSD является решением для работы с большими библиотеками фотографий и видео, позволяя быстро создавать резервные копии важных документов, запускать виртуальные машины и расширить доступное в ноутбуке пространство на SSD накопителе, куда бы вы ни брали с собой компьютер.

Накопитель представлен моделями емкостью 1 ТБ, 512 ГБ и 256 ГБ и поставляется с программным обеспечением WD Backup, позволяющим в автоматическом режиме создавать резервные копии пользовательских данных.

Накопитель My Passport SSD уже в этом квартале будет доступен на американском рынке в онлайн-магазине BestBuy.com, а также в ряде онлайн и традиционных розничных магазинов по всему миру. На устройства распространяется ограниченная трёхлетняя гарантия. Рекомендованная розничная цена на накопители My Passport SSD в США составляет $399,99 за модель ёмкостью 1 ТБ, $199,99 за 512 ГБ и $99,99 за модель емкостью 256 ГБ.