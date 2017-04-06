«Вивайт» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга»

В конце марта 2017 г. компания «Хомнет консалтинг» и инвестиционная компания «Вивайт» подписали контракт на реализацию работ на базе отраслевого специализированного решения «Хомнет:НФО 2». Об этом CNews сообщили в «Хомнет консалтинге».

С связи с переходом представителей рынка профессиональных участников рынка ценных бумаг на Единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учёта с 2018 г. перед руководством инвестиционной компании «Вивайт» возникла задача реализовать требования Банка России к отчётности в информационной системе.

«Для выбора интегратора мы пристально изучали рынок отраслевого программного обеспечения, нацеленного именно на учёт по ЕПС. В том числе посетили в декабре 2016 года семинар “Хомнет консалтинга”, посвященный их методике перехода и линейке решений. Эксперты “Хомнет консалтинга” подробно рассказали о функционале их решений и степени готовности продуктов. В итоге мы остановили свой выбор на решении “Хомнет:НФО 2”. Главной причиной этому послужила архитектура системы — она ориентирована на внедрение в дальнейшем формата XBRL, который ЦБ обещает ввести с 2018 года. И, кроме того, решение обладает исчерпывающим функционалом», — рассказала Светлана Двинских, заместитель генерального директора ИК «Вивайт».

«Хомнет:НФО 2» — это флагманское решение компании «Хомнет консалтинга», предназначенное для автоматизации ведения учёта на ЕПС и процесса подготовки отчётности в соответствии с ОСБУ. Это самостоятельный программный продукт, разработанный на базе бухгалтерского блока «1С:Бухгалтерия 3 Корп», входящего в состав решений «1С:Бухгалтерия Корп», «1С:Управление Холдингом» и других, отметили в компании.

Специалисты «Хомнет консалтинга» предоставили сотрудникам ИК «Вивайт» дистрибутив решения «Хомнет:НФО 2» и методологический кейс. Внедрение системы сотрудники ИК «Вивайт» приняли решение осуществить в большей степени своими силами, при консультациях экспертов «Хомнет консалтинга».