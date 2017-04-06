TP-Link представила новые Wi-Fi решения для малого и среднего бизнеса

TP-Link представила новые Wi-Fi решения для бизнеса серии Auranet: аппаратные контроллеры AC500 и AC50 и потолочную точку доступа CAP1750.

Мощный контроллер беспроводной сети Auranet AC500 обеспечивает качественное и надёжное управление беспроводной сетью, предоставляя максимальную стабильность при использовании Wi-Fi контроллеров в связке из двух устройств. Поддержка отраслевого стандарта управления беспроводными точками доступа CAPWAP обеспечивает максимальную совместимость с сетями уровня enterprise. AC500 поддерживает до 500 точек доступа CAP. Он позволяет в реальном времени управлять и собирать статистическую информацию по каждому отдельному устройству в сети, а также обладает функциями централизованного управления, групповой настройки и группового обновления встроенного ПО.

Все контроллеры Auranet обладают производительным 1 ГГц двухъядерным процессором, который гарантирует стабильную работу сети. В совокупности с прочими аппаратными характеристиками это обеспечивает улучшенную надёжность и возможности сети Wi-Fi.

Контроллер беспроводной сети Auranet AC500 обеспечивает автоматическое обнаружение и централизованное управление до 500 точками доступа, не требует приобретения лицензии для программного обеспечения, поддерживает простое размещение без необходимости изменять существующую топологию сети и еЕдиное управление беспроводными сетями, поддержку привязывания SSID и VLAN, аутентификацию по MAC-адресу и через портал, а также совместное использование двух контроллеров для резервного подключения и дополнительной надёжности.

Беспроводной контроллер Auranet AC50 способен поддерживать до 50 точек доступа. Он обеспечивает высокопроизводительную и экономичную работу Enterprise-сети и представляет одно из наиболее выгодных решений на сегодняшнем рынке. Благодаря двухъядерному 1 ГГц процессору Cavium OCTEON III беспроводные контроллеры Auranet могут быть установлены в паре для обеспечения дополнительной надёжности сети. Если один из контроллеров выходит из строя, другой незамедлительно берёт на себя все его функции. Это обеспечивает улучшенную надёжность и дополнительные возможности для небольших организаций, которым нужна отказоустойчивая сеть.

Auranet AC50 поддерживает автоматическое обнаружение и централизованное управление до 50 точками доступа, простое размещение без необходимости изменять существующую топологию сети, единое управление беспроводными сетями, поддержка привязывания SSID и VLAN, аутентификацию по MAC-адресу и через портал и совместное использование двух контроллеров для резервного подключения и дополнительной надёжности.

Устройства серии CAP выделяются на сегодняшнем рынке как одни из наиболее многофункциональных и эффективных беспроводных точек доступа. Они предназначены для малых и средних предприятий: офисов, ресторанов, университетов, торговых центров, отелей. Потолочная точка CAP1750 обеспечивает общую скорость Wi-Fi до 1700 Мбит/с и обладает аппаратным Wi-Fi контроллером, осуществляющим простое управление множеством точек доступа CAP. Устройство поддерживает Power over Ethernet, благодаря чему его установка и питание становятся более гибкими. Как и другие точки доступа Auranet, корпус CAP1750 спроектирован в виде минималистичной потолочной лампы, может устанавливаться на стене или потолке и подходит к большинству интерьеров.

Ключевые особенности CAP1750: общая скорость Wi-Fi до 1700 Мбит/с: до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на 5 ГГц;, аппаратный Wi-Fi контроллер обеспечивает простое управление множеством точек доступа CAP; поддержка Power over Ethernet (802.3at) для удобной установки; простая установка и на стене или потолке; портал аутентификации для удобного доступа гостей в сеть Wi-Fi, защита Wi-Fi уровня Enterprise позволяет снизить уровень сетевых угроз, Multi-SSID обеспечивает несколько сетей Wi-Fi для различных типов пользователей, Band Steering автоматически переключает двухдиапазонные устройства на канал 5 ГГц для более быстрых соединений. Также предусмотрена балансировка нагрузки обеспечивает плавную работу для множества пользователей в загруженной сети предприятия и переключение режимов FAT/FIT

На представленные новинки предусмотрена гарантия производителя в течение 3 лет и русскоговорящая техническая поддержка. Сервисное обслуживание осуществляется в более ста сервисных центров по всей России.