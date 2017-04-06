Технологии Positive Technologies теперь доступны в виде сервисов

Positive Technologies объявила о запуске программы MSSP-партнерства (Managed Security Service Provider), которая позволит партнерам, сертифицированным по этому направлению, оказывать услуги по обеспечению информационной безопасности для своих клиентов на базе технологий Positive Technologies.

Участники программы — сервис-провайдеры, оказывающие ИБ-услуги по аутсорсинговой модели, смогут приобрести специальные лицензии на продукты MaxPatrol SIEM, PT MultiScanner и линейку PT Application Security — PT Application Firewall и PT Application Inspector, предназначенные для оказания услуг конечным пользователям. Срок действия лицензии в зависимости от продукта составит от одного месяца до года. Продажа лицензий на продукты Positive Technologies для оказания услуг осуществляется только авторизованным MSSP-партнерам, среди требований к которым действующий сертификат на техническую поддержку программного обеспечения Positive Technologies для поставщика услуг, достаточное число сертифицированных технических специалистов по продуктам выбранного направления в штате.

По правилам программы интеграции сервиса, построенного на базе продуктов Positive Technologies, в инфраструктуру заказчика и две первые линии технической поддержки будут выполняться силами MSSP-партнера. Консультации в рамках третьей линии будут осуществляться специалистами Positive Technologies.

«До сегодняшнего дня мы предоставляли нашим заказчикам через партнерскую сеть исключительно лицензии на право использования наших продуктов, явно запрещая оказание услуг на их основе. То есть давали конечному заказчику эффективный и высокотехнологичный инструмент, нацеленный на обеспечение высокого уровня информационной безопасности. С введением MSSP-программы наши клиенты — компании различных сфер бизнеса и уровня зрелости — смогут получать на базе технологий Positive Technologies функционально завершенную услугу с понятным бизнесу конечным результатом. Услуги будут предоставляться сертифицированными специалистами наших MSSP-партнеров. При этом мы как производитель, безусловно, будем контролировать их качество», — сказал директор по развитию бизнеса компании Positive Technologies в России Максим Филиппов.

Компания Positive Technologies оставляет за собой право на протяжении всего периода сотрудничества осуществлять вендорский контроль за качеством работы MSSP-партнера на всех этапах работы с продуктами, участвующими в программе.