«РТ-Информ» в 2016 г. увеличил выручку на 35%

В 2016 г. выручка «РТ-Информ» выросла на 35% и составила более 2,5 млрд руб. Компания вышла за рамки рынка «Ростеха», установив сотрудничество с «Ростелекомом», «Почтой России», «Объединенной авиастроительной корпорацией», компанией «Туполев». Выручка на внешнем рынке составила более 1 млрд руб., что позволило компании укрепиться на рынке системных интеграторов России, сообщили CNews в «РТ-Информ».

В 2016 г. «РТ-Информ» (центр ИТ-компетенции госкорпорации «Ростех») реализовал более 20 проектов по внедрению информационных систем в организациях корпорации. С целью исполнения государственной программы по импортозамещению был заключен ряд соглашений о переводе на импортозамещающие информационные технологии с предприятиями холдинга «Вертолеты России», «Объединенной авиастроительной корпорацией». Внедрение импортозамещающих систем позволило обеспечить бесперебойную работу ИТ-сервисов в условиях санкционных рисков, сократить затраты на закупку и сопровождение программного обеспечения, выработать комплексную методику импортозамещения информационных технологий, применимую в масштабе корпорации. В рамках задач по цифровизации предприятий «Ростеха» проводится разработка стратегий информатизации для холдинговых компаний «Ростеха».

В 2016 г. в центральном аппарате «Ростеха» стартовал проект по разработке и внедрению системы финансового планирования и бюджетирования. Реализован проект по разработке системы обращений сотрудников госкорпорации по фактам коррупции «Горячая линия». Важнейшим проектом модернизации ИТ-инфраструктуры корпорации стал проект «Услуга 360». Благодаря внедрению решения был повышен уровень информационной безопасности, удалось снизить стоимость эксплуатации и развития ИТ-инфраструктуры и бизнес-приложений, отметили в компании.

В 2016 г. в «Ростехе» был учрежден приказ о наделении «РТ-Информа» полномочиями корпоративного центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Центр напрямую взаимодействует со структурами ФСБ, решая вопросы в области обеспечения информационной безопасности предприятий «Ростеха» и, вместе с тем, оптимизируя расходы на информационную защиту за счет эффекта масштаба при централизации сервиса.

«В 2016 году компания получила активное развитие по таким направлениям, как координация и организация закупок в ИТ и ИБ, обеспечение информационной безопасности, поставки оборудования “Ростеха” на внешний и внутренний рынки, — подчеркнул генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов. — В 2016 году экономия средств на ИТ-продукцию за счет консолидированных поставок в интересах предприятий “Ростеха” и типизации информационной архитектуры предприятий составила до 7%. До 2020 года экономия корпорации на закупках оборудования и программного обеспечения, по нашим расчетам, должна составлять 20%».