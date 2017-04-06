«Рэйдикс» выиграла тендер на поставку СХД в японский исследовательский центр RIKEN

«Рэйдикс» объявила о том, что совместно с японским партнером Core Micro Systems была признана победителем государственного тендера на поставку системы хранения данных для высокопроизводительных вычислений в японский институт физико-химических исследований RIKEN. Институт проводит изыскания во многих областях науки, среди которых - биология, медицина, химия, а также информатика и суперкомпьютеры (HPC). RIKEN финансируется правительством Японии, его годовой бюджет составляет около 88 млрд иен ($760 млн).

СХД на базе технологии RAIDIX HPC обеспечит надежную инфраструктуру для ресурсоемких исследований и гибкость расширения системы в виду растущих объемов данных.

RAIDIX HPC – это технология «готового кластера» (cluster-in-a-box) для построения высокопроизводительных горизонтально-масштабируемых СХД. Технология доступна в качестве отдельного программного решения или в составе RAIDIX Interstellar – комплексного продукта на базе RAIDIX HPC и Intel Enterprise Edition for Lustre, обеспечивающего потенциал масштабирования до 512 ПБ и пропускную способность до 2 ТБ.

Возможности RAIDIX HPC включают в себя быстрое преодоление отказа, высокопроизводительное хранение данных, надежное резервное копирование и гибкий мониторинг системы.

Преимущества для высокопроизводительных вычислений (HPC) - это высокая скорость расчетов за счет оптимальной параллелизации в алгоритмах RAID, обработка данных без потерь: благодаря алгоритмам RAID 6, 7.3 и N+M, данные останутся доступными даже в случае отказа двух, трех, M дисков соответственно, возможность установки OSS Lustre непосредственно на узел хранения без использования дополнительного оборудования, балансировка производительности в соответствии с критичными задачами за счет технологии QoSmic и оптимизация затрат на оборудование благодаря совместимости со стандартными серверными комплектующими.

Поставщик комплексного решения для центра RIKEN японский системный интегратор Core Micro Systems использует RAIDIX в качестве управляющего компонента для СХД, кастомизированной для нужд индустрии HPC.

В рамках проекта инженеры «Рэйдикс» включили в программное обеспечение функцию автоматической сквозной записи. С помощью данного функционала RAIDIX осуществляет сквозную запись в обход кэша, тем самым снижая риск потери данных и деградации производительности в высоконагруженных системах. Интеллектуальный алгоритм автоматически применяется к последовательным нагрузкам, в то время как данные случайной записи переправляются в кэш. Сквозная запись позволяет увеличить скорость работы с информацией в сфере HPC более чем на 30%.