Fujitsu представила свой самый компактный сервер Primergy

Fujitsu представила ультракомпактный высокопроизводительный сервер начального уровня Primergy TX1320 M3. Как рассказали CNews в компании, эта напольная модель демонстрирует высокую скорость работы при низком уровне шума и может быть установлена на рабочий стол или книжную полку.

Fujitsu обновила стоечные и напольные модели однопроцессорных серверов Primergy, чтобы обеспечить еще более высокую производительность. В системах используются новейшие процессоры Intel Xeon E3 и предусмотрены различные варианты конфигурации для того, чтобы заказчики могли выбрать для себя оптимальное решение. С линейкой серверных систем Primergy компания Fujitsu предлагает универсальные решения, способные удовлетворить постоянно растущие требования к пропускной способности и производительности.

Primergy TX1320 M3, одна из четырех новых моделей, позволяет реализовать все возможности современных серверов в ультракомпактном форм-факторе. Объем корпуса составляет всего 13,3 литра, что делает этот сервер одной из самых компактных полнофункциональных систем, представленных на рынке. А благодаря низкому уровню шума во время работы на уровне всего 18 дБ А, Primergy TX1320 M3 можно установить на рабочем столе или книжной полке.

Обновленная линейка однопроцессорных серверов Primergy является идеальным решением для запуска офисных приложений, организации телефонии в офисе, создания и поддержки веб-серверов или для модернизации существующего серверного парка. Для компаний, которые переходят с ПК на серверные решения для цифровизации своего бизнеса, Primergy предоставляет преимущества простого администрирования и высокой энергоэффективности.

Компактный сервер начального уровня Fujitsu Primergy TX1320 M3

Все 3 модели напольных серверов Primergy (TX1310 M3, TX1320 M3 и TX1330 M3) и стоечный сервер Primergy RX1330 M3 реализуют технологические возможности новейших процессоров Intel Xeon E3, Core i3, Pentium и Celeron и поддерживают до 64 ГБ сверхбыстрой памяти формата DDR4. Обновленный модельный ряд идеально подходит для обработки базовых рабочих задач компаний малого и среднего бизнеса и может стать основой для цифровизации компаний, работающих в различных сегментах, включая аптеки, рестораны и туристические компании. Fujitsu также предлагает специальные комплекты для монтажа напольных серверов в стойку.

По результатам отраслевого теста SPECint20061 сервер Primergy TX1320 M3 установил новый мировой рекорд производительности (74,6) для систем на базе процессоров Xeon E3. Универсальный стоечный сервер Primergy RX1330 M3 по результатам испытаний в нескольких категориях тестов показал рекордную производительность в своем классе, получив результат 271 в тесте SPECint_rate20062.

Оливье де Ла Шапель (Olivier de La Chapelle), руководитель направления решений Fujitsu для ЦОД в регионе EMEIA, сказал: «Новое поколение высокопроизводительных серверов Primergy позволяет компаниям малого и среднего бизнеса воспользоваться всеми преимуществами ИТ. Эти системы способны расти в соответствии с увеличением потребностей компаний, предлагая новейшие технологии, использующиеся в процессорах и памяти и надежное хранилище данных. Стабильная работа при снижении операционных расходов – вот отличительная особенность бренда Primergy. С каждым новым поколением мы увеличиваем эффективность работы и снижаем потребление энергии, благодаря новым поколениям процессоров и усовершенствованиям системы энергоснабжения в сочетании с фирменной технологией Cool-safe Advanced Thermal Design. Это позволяет улучшить охлаждение сервера и снизить уровень шума. Таким образом, системы Primergy идеально подойдут для любого бизнеса».

Весь модельный ряд однопроцессорных серверов Primergy, построенных на базе процессорной архитектуры x86, можно приобрести уже сейчас у компании Fujitsu или ее партнеров по всему миру. Стоимость зависит от модели, конфигурации и страны.

Primergy TX1310 M3 – доступный напольный сервер начального уровня, который имеет принципиально новый компактный корпус без использования крепежных винтов. Он поддерживает установку до 4 накопителей формата 3,5 дюйма (макс. 40 ТБ), имеет 4 разъема PCIe и реализует функции резервного копирования данных и сетевые функции. Система обеспечивает защиту данных во время обработки данных с помощью ECC-памяти, имеет оптимизированную систему охлаждения с улучшенным распределением потоков воздуха для бесшумной работы в режиме 24x7 и гигабитный сетевой адаптер LAN.

Primergy TX1320 M3 – самый компактный полнофункциональный сервер, представленный на рынке. Он предназначен для установки в местах с ограниченным свободным пространством, в точках розничной торговли или филиалах компаний, которым необходима полноценная серверная функциональности и бесшумная работа. TX1320 M3 поддерживает до 8 жестких дисков формата 2,5 дюйма, мощные RAID-контроллеры, 4 разъема PCIe, универсальные и недорогие функции резервного копирования, сетевые функции и технологию TPM 2.0. Сервер также оснащается резервными источниками питания для обеспечения непрерывности работы.

Primergy TX1330 M3 – напольный сервер с широкими возможностями масштабирования и поддерживающий установку до 24 накопителей формата 2,5 дюйма и их «горячее» подключение (предусмотрена возможность установки накопителей формата 3,5 дюйма). Благодаря передовым контроллерам RAID и функциям резервного копирования данных, эта система является идеальным решением для консолидации и управления большими массивами данных. Сервер также имеет 4 разъема PCIe и различные возможности для сетевого подключения, обеспечения защиты и настройки питания для соответствия требованиям заказчиков.

Primergy RX1330 M3 – экономически эффективный стоечный сервер, оптимизированный как для центров обработки данных, так и для компаний малого и среднего бизнеса, благодаря возможностям для расширения ресурсов в соответствии с потребностями заказчика. Он отлично подойдет для файловых, инфраструктурных, коммуникационных приложений, а также приложений совместной работы. Система предлагает различные варианты конфигурации, поддерживает до 3 разъемов PCIe, до 10 жестких дисков формата 2,5 дюйма и блоки питания с возможностью «горячего» подключения, резервные вентиляторы и контроллер RAID.