Dell EMC назначила руководителей российских офисов, расположенных в Москве

Компания Dell EMC, входящая в группу компаний Dell Technologies, объявила о назначении Сергея Карпова и Бориса Щербакова на должности вице-президентов и генеральных директоров российских офисов, расположенных в Москве. В сферу их ответственности входит не только Россия, но и Казахстан и другие страны Центральной Азии. Топ-менеджеры будут развивать все направления бизнеса Dell EMC — инфраструктурные решения, услуги и клиентские системы — по выстроенным каналам продаж, рассказали CNews в Dell EMC.

Сергей Карпов возглавлял офис корпорации EMC в России и СНГ в качестве генерального директора с осени 2009 г. На момент его прихода в корпорацию мировой рынок переживал кризис и переломные изменения, затронувшие и ИТ-индустрию, но это не помешало ему расширить бизнес EMC в России и странах СНГ и на протяжении всего времени своей работы твердо удерживать позиции EMC на рынке управления информационными инфраструктурами, отметили в компании.

«С таким исчерпывающим портфелем решений объединенной компании Dell EMC у нас появились беспрецедентные возможности расширить охват заказчиков, — считает Сергей Карпов. — Я с удвоенным энтузиазмом приступаю к работе в Dell EMC и верю, что с таким коллективом профессионалов и таким набором решений мы добьемся поставленных целей».

Борис Щербаков возглавил российский офис Dell осенью 2012 г. Он занимал должность генерального директора Dell в России, Казахстане и Центральной Азии и отвечал за бизнес-стратегию компании в регионе. ПО информации компании, Борис Щербаков — опытный стратег и руководитель с многолетним стажем и глубоким пониманием российского и глобального ИТ-рынка. За четыре с лишним года своей деятельности в компании он обеспечил устойчивый рост бизнеса Dell в России и Центральной Азии.

«Я вижу в Dell EMC огромный потенциал для роста в России и Центральной Азии, — заявил Борис Щербаков. — Мир стремительно меняется, и Dell EMC имеет в своем портфеле все необходимые решения для ИТ-трансформации и адаптации к современным условиям. Для меня честь возглавлять компанию вместе с Сергеем, и я уверен, что мы вместе сможем развить и закрепить успех Dell EMC в регионе».