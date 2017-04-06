Citizen представила новый производительный чековый принтер

Citizen Systems Europe объявила о выпуске нового высокопроизводительного чекового принтера CT-E351. Как рассказали CNews в компании, новый принтер с современным дизайном подходит пользователям, которые ищут стильный высокопроизводительный принтер для современного магазина, бара или ресторана.

Новый компактный принтер высотой всего 108 мм, разработан как продолжение линейки чековых принтеров с революционным дизайном, первой из которой стала модель Citizen CT-S251. Устройство размещается на небольшой площади, имеет хорошую эргономику и конструкцию, которая позволяет быстро и просто устанавливать чековую бумагу по принципу “dropped-in”. Принтер CT-E351 имеет фронтальных выход чеков, разрешение печати 203 dpi, а также полную или частичную обрезку бумаги для рулонов шириной 58 или 80 мм. Скорость печати до 250 мм в секунду позволяет ускорить выполнение транзакций и избежать очередей.

Встроенные интерфейсы USB 2.0, а также последовательный RS-232 или Ethernet обеспечивают гибкость подключения принтера к корпоративной сети. Готовый к использованию в расчетно-кассовых операциях (mPOS ready) принтер доступен либо в черном, либо в белом цветах, чтобы дать возможность пользователю подобрать модель, которая наилучшим образом сочетается с другим оборудованием на расчетно-кассовом узле.

Создание CT-S351 является для компании Citizen важным шагом вперед. Новый принтер – первая модель, позволяющая печатать чеки шириной 80 мм, в новой линейке чековых принтеров, разработанной для высокоэффективной и качественной печати там, где требуется стильное, элегантное и современное оборудование. Несмотря на превосходный дизайн и впечатляющую эстетику, CT-E351 является базовой моделью и имеет весьма доступную цену, что ставит его в один ряд с популярными и аналогичными по стоимости принтерами Citizen CT-S310II.

Йорк Шусслер, директор по маркетингу компании Citizen Systems Europe, отметил: «Этот недавно созданный принтер предлагает нашим клиентам простое и в тоже время стильное решение, которое выглядит как устройство премиум-класса и подходит для любой современной расчетно-кассовой системы. Принтер имеет привлекательный вид и размеры, которые позволяют установить его даже в условиях очень ограниченного пространства, но что более важно, без ущерба для производительности. Это недорогое, надежное и очень качественное решение для любой отрасли. В течение последних 20 лет чековые принтеры выглядели одинаково, поэтому мы рады предложить рынку новую свежую альтернативу, которая имеет и стиль, и содержание».