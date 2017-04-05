В «Петер-Сервисе» назначен директор по управлению продуктами и технологиями

Лукас Дзидзис назначен директором по управлению продуктами и технологиями компании «Петер-Сервис». В данной должности Лукас Дзидзис займется трансформацией продуктовой и технологической стратегии, что является необходимым шагом для компании в связи с ростом бизнеса как в России, так и за рубежом, сообщили CNews в «Петер-Сервисе».

«Мы ожидаем, что Лукас Дзидзис придаст новый импульс развитию “Петер-Сервиса” благодаря сочетанию широкого международного опыта и глубокого понимания как традиционных сегментов ИКТ-рынка, так и новых, связанных с цифровой трансформацией. В числе важнейших задач, стоящих перед Лукасом на новом посту — расширение портфеля продуктов и управление продуктовой вертикалью, что позволит компании стать еще более успешной как в России, так и за рубежом», — заявил генеральный директор «Петер-Сервис» Игорь Горьков.

«Для меня было удовольствием работать вместе с опытной командой New Frontier Group, и я очень взволнован своим возвращением в Россию и назначением на должность CTO “Петер-Сервиса”. Отрасль телеком претерпевает значительные изменения, связанные с цифровой трансформацией, и “Петер-Сервис” приспособлен к будущему благодаря его сильным сторонам: высокому качеству продуктов и технологий, гибкости и клиентоориентированности. Я с нетерпением жду начала работы в профессиональной команде топ-менеджмента “Петер-Сервиса”, учитывая, что сейчас компания переходит на новый этап развития в соответствии с её долгосрочной стратегией», — прокомментировал своё назначение директор по управлению продуктами и технологиями «Петер-Сервис» Лукас Дзидзис.

По информации компании, Лукас Дзидзис занимает ключевые позиции в международных ИТ- и телеком-компаниях более 15 лет. Опыт управления охватывает бизнес операторов связи, поставщиков ИТ-решений и системных интеграторов в Великобритании, странах Центральной и Восточной Европы, России и СНГ. В «Петер-Сервис» Лукас Дзидзис перешел из международного холдинга New Frontier Group, специализирующегося на консалтинге и разработке продуктов и сервисов для компаний, строящих свою стратегию развития ИТ на принципах цифровой трансформации.