Terrasoft представила платформу управления бизнес-процессами bpm’online studio

Terrasoft объявила о выпуске интеллектуальной платформы управления бизнес-процессами bpm’online studio. Как рассказали CNews в компании, продукт объединил функциональность платформы bpm’online и многолетнюю экспертизу в автоматизации бизнес-процессов предприятий.

Ключевое преимущество bpm’online studio — в синергии технологий управления бизнес-процессами (BPM) и управления кейсами, которые позволяют гибко управлять любыми процессами организации. Благодаря готовым решениям для автоматизации бизнес-задач, а также пользовательским инструментам для настройки и конфигурирования системы, bpm’online studio позволяет внедрить процессный подход в работе различных подразделений компании и эффективно управлять изменениями в масштабах всего предприятия.

«Мы рады представить нашим клиентам и партнерам интеллектуальную платформу управления бизнес-процессами — bpm’online studio. Мы верим, что благодаря уникальному сочетанию технологий управления бизнес-процессами и управления кейсами bpm’online studio займет лидирующие позиции на рынке облачных BPM-платформ, — сказала Катерина Костерева, CEO группы компаний Terrasoft.

Благодаря широкому набору функциональности, продукт может стать не только эффективным бизнес-инструментарием, но также основой для проектов автоматизации и платформой для разработки собственных программных решений.

Благодаря поддержке нотации BPMN, пользовательским инструментам настройки и мощному ядру исполнения процессов, bpm’online studio позволяет автоматизировать структурированные процессы любой сложности и разветвленности. С использованием BPM-платформы компании смогут организовать максимально эффективную работу сотрудников, предоставив им четкие регламенты действий, и система будет вести пользователей шаг за шагом к ожидаемому результату.

Инструменты управления кейсами позволяют автоматизировать гибкие процессы, пути достижения которых определяются в ходе выполнения и зависят от ситуации и принятого решения. Интерактивная панель действий, которая доступна во всех разделах системы, поможет сфокусировать внимание пользователей на ключевой информации и дальнейших действиях по процессу, обеспечивая ориентацию на результат.

Bpm’online studio предоставляет неограниченные возможности по индивидуальной настройке приложения с учетом требуемой специфики. Изменить можно практически всё: от структуры и бизнес-логики разделов до дизайна системы в соответствии с корпоративной символикой.

Bpm’online studio содержит набор готовых инструментов для решения базовых задач предприятия: от управления данными по сотрудникам и организации работы по бизнес-процессам до объединения всех клиентских данных в единой информационной среде и организации омниканальных коммуникаций.

Благодаря мощной платформе, bpm’online studio позволяет управлять полным контуром процессов компании: от управления операционными, HR-процессами, организации единого центра обслуживания до автоматизации фронт-офисных, CRM- и узкоспециализированных отраслевых процессов, их оперативного мониторинга и оптимизации с учетом изменений внешней среды.

Продукт может быть развернут в облаке либо на собственном оборудовании клиента. Бесплатная 14-дневная версия система уже доступна на сайте Terrasoft.