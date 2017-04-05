Совокупная выручка «Амтел-Сервиса» в 2016 году выросла на 23%

ИТ-сервисная компания «Амтел-Сервис» подвела итоги своей деятельности в 2016 г. Совокупная выручка компании составила 2,98 млрд руб., показав рост на 23% в сравнении с предыдущим годом. Порядка 80% выручки приходится на инфраструктурные и сервисные проекты в государственном и финансовом секторе, сообщили CNews в «Амтел-Сервисе».

Самым быстрорастущим направлением в 2016 г. стали услуги информационной безопасности с показателем роста на 77%. Точками роста стали комплексные проекты по обеспечению защиты частных облаков, развернутых на инфраструктуре корпоративного или коммерческого ЦОД, а также услуги по обеспечению защиты персональных данных и соответствия требованиям 152-ФЗ. Также рост показало направление аутсорсинга информационной безопасности — объем оказания данных услуг в 2016 г. не столь велик, однако уже в 2017 г. запланирован 10-кратный рост, с долей порядка 5% в общем оборота компании. В целом доля услуг информационной безопасности в портфеле «Амтел-Сервис» составляет порядка 20%, рассказали в компании.

Направление сервиса и аутсорсинга по-прежнему является ключевым, на его долю приходится более 71% общей выручки «Амтел-Сервиса». В выручке направления учтены не только классические ИТ-сервисы, но также комплексные проекты «инфраструктура как сервис», включающие построение инфраструктуры и ее предоставление как сервиса по SLA-контрактам, услуги аутсорсинга информационной безопасности, а также услуги послегарантийного ремонта ИТ-оборудования, пояснили в компании.

«Граница между сервисом и построением ИТ и инженерных систем становится все менее заметной, сегодня практически в каждом нашем инфраструктурном проекте есть услуги поддержки, — отметил Сергей Торговцев, технический директор «Амтел-Сервис». — Ключевыми направлениями, как в создании, так и поддержке, остаются сетевые решения, унифицированные коммуникации и мультимедиа системы, а также все, что связано с ЦОД».

Основу клиентской базы «Амтел-Сервиса» составляют крупные, в том числе территориально распределенные компании. Более 50% оборота компании приходится на государственный сектор, также среди ключевых отраслей — финансы и страхование, энергетика, нефтегазовый сектор.

«Сегодня нам проще конкурировать за реализацию крупных и нестандартных проектов, где основную ценность составляют компетенции технических специалистов в части проектирования, создания и поддержки эффективных решений, а также грамотное управление территориально распределенными контрактами. Именно на подобных проектах мы концентрировали свои усилия в 2016 году и планируем продолжить эту линию в ближайшие годы, — заявил Михаил Головачев, заместитель генерального директора «Амтел-Сервис». — Ключевой задачей на 2017 год для нас является поддержание темпа роста на уровне не ниже 20%, и здесь, помимо укрепления внутренних компетенций и отношений с действующими заказчиками, стратегическим направлением мы видим формирование и поддержание пула надежных партнеров — как субподрядных организаций в регионах, так и провайдеров различных сервисов».