Softline перевела ИТ-инфраструктуру «Формата» в российское облако

Softline объявила о завершении проекта по миграции ИТ-инфраструктуры группы компаний «Формат» на облачную платформу Softline. Как рассказали CNews в компании, в результате заказчик оперативно получил облачное решение от российского поставщика без простоев в производстве.

В связи с организационными изменениями и требованиями российского законодательства возникла необходимость переноса ИТ-систем компании из облака зарубежного провайдера на территорию РФ, при этом было важно обеспечить бесперебойное функционирование всех служб и непрерывность бизнес-процессов. Партнером по проекту была выбрана Softline, поскольку специалисты компании предложили наиболее выгодное решение, отвечающее основным требованиям заказчика.

На начальном этапе проекта была собрана вся необходимая информация об ИТ-инфраструктуре заказчика для выявления и оценки особенностей проведения миграции. Далее с помощью сервиса Veeam Cloud Connect была произведена быстрая и безопасная миграция виртуальных машин заказчика от текущего провайдера в облако Softline. Специалистами Softline был осуществлен перенос всей ИТ-инфраструктуры – службы каталога Active Directory, платформы Microsoft Exchange Server 2013, системы 1С и СУБД SQL Server. Использование нового сервиса Veeam Cloud Connect позволило сократить процесс миграции с одного месяца до одной недели. Проведенное по итогам проекта обследование показало, что не было потеряно ни одного файла.

«Миграция ИТ-сервисов заказчика в облако Softline с использованием сервиса Veeam Cloud Connect позволила сохранить работоспособность инфраструктуры на протяжении всего периода миграции, благодаря чему сотрудники компании смогли продолжить работу в привычном режиме. Наши технические специалисты произвели перенастройку всей сетевой инфраструктуры в выходные дни, что позволило клиенту избежать простоев», - сказал Александр Меньщиков, менеджер по продаже облачных решений Softline.

«Благодаря профессионализму и гибкости команды Softline мы оперативно получили готовое облачное решение с возможностью дальнейшего масштабирования. После миграции в облако на территории РФ мы получили возможность более эффективно управлять ИТ-сервисами. Выбор Softline в качестве провайдера позволяет нам быть уверенными в том, что наша ИТ-инфраструктура будет стабильно работать и развиваться по мере роста бизнеса», - рассказала Наталья Вакуленко, генеральный директор ГК «Формат».