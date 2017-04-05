«Корус Консалтинг» подтвердил соответствие стандартам SAP PCoE

Группа компаний «Корус Консалтинг» прошла аудит на соответствие SAP Partner Center of Expertise (PCoE), подтвердив высокий уровень качества оказываемой технической поддержки решений SAP, отвечающий признанным в мире техническим и организационным требованиям корпорации. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге».

Аудит проводился специалистами международного центра технической поддержки компании SAP SE. По результатам отчета о проведенной проверке компания полностью соответствует текущим техническим и организационным стандартам SAP, имеет необходимую техническую инфраструктуру и персонал для оказания услуг по поддержке и сопровождению продуктов SAP.

«Сертификация PCoE является знаком качества и дает возможность нашей компании развивать партнерские отношения с нашими клиентами, осуществляя техническую поддержку не только пользователей стандартных систем SAP, но и продуктов, специально разработанных на базе SAP для наших клиентов. За счет поддержки на самом высоком профессиональном уровне, клиенты “Корус Консалтинга” смогут обеспечивать непрерывность своего бизнеса и работы критичных ИТ-систем», — заявил Александр Дмитриев, руководитель отдела поддержки департамента SAP ГК «Корус Консалтинг».

Сертификация PCoE подтвердила, что служба поддержки SAP «Корус Консалтинг» осуществляет первую и вторую линии поддержки продуктов SAP в полном соответствии стандартам SAP, а также наличие в штате системного интегратора сертифицированных специалистов по технической поддержке решений SAP.

В то же время, аудит показал, что компания предоставляет возможность осуществления удаленной технической поддержки с мониторингом систем клиента и отслеживанием возможных рисков их функционирования, тестовые системы «Корус Консалтинг» позволяют моделировать ситуации клиента, а все сервисы и инструменты для контроля деятельности службы поддержки «Корус Консалтинг» настроены согласно стандартам SAP. В целом оказание услуг поддержки и сопровождения клиентов с использованием SAP Solution Manager позволяет поддерживать должный уровень организации поддержки, как в плане технического обеспечения, так и в построении бизнес-процессов, указали в компании.

«Мы планомерно развиваем практику разработки и внедрения решений на базе технологий SAP, которые, как мы видим по проектам, мы реализовали в 2016 году в ритейле, дистрибуции и производстве, способны существенно повысить эффективность бизнес-процессов, оптимизировать ресурсы и сократить ненужные расходы для наших клиентов. Для нас, как для консультантов, находящихся в поиске проверенных и новых решений, которые действительно могут решить задачи бизнеса, это очень важно», — подчеркнула Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».