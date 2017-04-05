Honeywell будет обучать операторов промышленного оборудования в «облаках»

Подразделение «Промышленная автоматизация» корпорации Honeywell объявило о выпуске нового решения для обучения операторов промышленного оборудования, основанного на платформе UniSim Competency Suite. Как рассказали CNews в компании, UniSim eLearn, являющееся частью инициативы Honeywell Connected Plant, основано на облачных технологиях и значительно упрощает доступ к технологиям имитационного моделирования OTS. Это важнейший инструмент для эффективного управления профессиональной подготовкой операторов.

OTS может быть особенно полезен для обучения операторов в обрабатывающих отраслях промышленности. Отраслевые исследования свидетельствуют о том, что в ходе обучения с применением этих технологий учащиеся могут усваивать в 15 раз больше информации, чем во время традиционных лекций и практических занятий. Динамические модели сложных производственных процессов в сочетании с реальными операторскими интерфейсами на тренажерах ОТS помогают быстро повысить профессиональный уровень сотрудников за счет приобретения практического опыта и навыков, необходимых для уверенного управления как в стандартных, так и в нештатных ситуациях.

«UniSim eLearn дает возможность проводить обучение непосредственно на рабочем месте стажера, — сказал Шри Дандекар (Shree Dandekar), вице-президент и генеральный директор подразделения Honeywell Connected Plant. — Руководителям предприятий больше не нужно беспокоиться о таких вещах, как время, потраченное на разъезды, или вынужденное отсутствие операторов на запланированных учебных занятиях. Теперь обучение можно легко совмещать с рабочим графиком, чтобы не пропускать важных этапов подготовки».

В целях повышения качества обучения у инструкторов есть возможность создавать сценарии неполадок, на которые операторы, проходящие обучение, должны реагировать в моделируемой среде. Кроме того, UniSim eLearn способствует повышению скорости и эффективности профессиональной подготовки благодаря технологиям OTS и интерактивным методам обучения, при помощи которых можно составлять специальные учебные программы. Данное решение помогает операторам, проходящим обучение, быстро усваивать информацию и проверять базовые знания с помощью видеообучения и интерактивных опросов, а также упражнений на тренажерах OTS для отработки и совершенствования практических навыков.

Благодаря облачным технологиям, которые применяются для подключения обучаемых, работающих в разных подразделениях предприятия, UniSim eLearn позволяет создать оптимальную среду для обучения и упростить его процесс. UniSim eLearn — это простое решение для организации тренингов на нескольких площадках, обеспечивающее эффективный доступ к тренажерам OTS даже при наличии ограничений, связанных с логистикой, занятостью персонала или доступностью инфраструктуры. UniSim eLearn позволяет проводить обучение персонала по требованию — в любое время и в любом месте.

Операторы и инструкторы могут работать с UniSim eLearn в любой среде, где есть надежное подключение к Интернету. Теперь компании могут более эффективно использовать все имеющиеся у них трудовые и интеллектуальные ресурсы, а централизованное администрирование и управление упрощают обслуживание и поддержку.

Пользователи UniSim eLearn также получают доступ к профессиональному опыту и технологиям UOP — дочерней компании Honeywell и ведущего поставщика лицензируемых технологий. Операторы, проходящие обучение, могут работать с реалистичными облачными имитационными тренажерами для нескольких ключевых технологий нефтепереработки Honeywell UOP. Для каждого тренажера, оснащенного запатентованными технологиями Honeywell UOP, предусмотрен набор предварительно подготовленных сценариев обучения, предназначенных для отработки важнейших навыков управления оборудованием и устранения неполадок.