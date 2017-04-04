Zebra представила решение SmartPack Trailer для обеспечения прозрачности погрузочных операций

Zebra Technologies представила решение SmartPack Trailer, которое позволит отрасли транспорта и логистики отслеживать операционную деятельность в режиме реального времени. Инновационная технология снижает операционные издержки, при этом повышается эффективность и качество загрузки трейлеров, развиваются компетенции персонала и улучшается безопасность. SmartPack Trailer - первое решение из портфеля, которое поможет государственным и частным перевозчикам грузов и посылок наземным и воздушным транспортом создать более «умную» сеть распределения продукции. Благодаря системе информирования в режиме реального времени разработка позволяет принимать более взвешенные решения и улучшает качество погрузочных работ.

SmartPack Trailer фиксирует плотность загрузки, наполненность трейлера и количество упаковок, просканированных и загруженных в течение часа, а также сохраняет изображение в процессе погрузки. Это обеспечивает организацию данными, которые позволяют достичь максимальных уровней эффективности и прибыльности. SmartPack Trailer выполняет стратегию Enterprise Asset Intelligence (EAI) компании Zebra, считывая рабочие данные во время деятельности и анализируя их для получения применимой на практике информации для персонала и управляющих на площадках. В рамках ProMat 2017 Zebra продемонстрирует SmartPack Trailer наряду с новыми решениями Network Connect for Automation и LifeGuard для Android.

В связи с недостаточным отслеживанием процесса погрузки трейлеры нередко загружаются не должным образом, что приводит к нерациональному использованию доступного пространства. SmartPack Trailer решает эту проблему, извлекая применимую на практике информацию из данных, полученных от 3D- датчиков и камер на погрузочной площадке, что позволяет организациям избегать нерационального использования пространства и времени. Это помогает снизить число трейлеров в пути, тем самым уменьшая затраты на топливо и техобслуживание.

Оборудование, ПО и аналитические инструменты SmartPack Trailer совместимы с различными системами планирования ресурсов предприятия (ERP), что позволяет отслеживать объемный КПД, величину нагрузки и момент, когда погрузка приближается к концу. Водители получат заблаговременное предупреждение о том, что трейлер скоро закроется, что уменьшит время задержки и освободит площадки для новых погрузок.

Компании также могут использовать изображения того, что внутри трейлера, чтобы отслеживать технику поднятия грузов у своих сотрудников, в то же время давая контролерам на погрузочной площадке возможность принимать оперативные решения, способствуя более быстрой и эффективной работе персонала. Такой уровень отслеживания может помочь сократить текучесть кадров и травматизм, случаи кражи, потери и повреждения посылок при каждой загрузке трейлера.

Решение компании Zebra Network Connect for Automation позволяет организациям без проблем подключать сверхпрочные сканеры и принтеры компании Zebra к наиболее широко используемым промышленным протоколам Ethernet и другим стандартным сетям, обычно используемым в цехах промышленных предприятий и складских помещениях, без дополнительного оборудования. Это минимизирует риски для сетевой безопасности, расходы на подготовительные работы и управление, а также увеличивает надежность и сокращает время реагирования устройств.

LifeGuard для Android - это первое в отрасли комплексное решение для обеспечения безопасности, которое продлевает срок службы мобильных компьютеров на базе Android и обеспечивает поддержку, имеющую критическое значение для предприятий. Обеспечивая регулярное обновление системы безопасности ОС, LifeGuard для Android минимизирует риски для безопасности, которые приводят к большим издержкам, и продлевает жизненный цикл таких устройств, что может значительно снизить общую стоимость владения. Такая защита усиливает пакет возможностей для предприятия Zebra Mobility DNA для Android и предлагается в рамках контрактов на обслуживание Zebra OneCare.

Том Бианчулли, технический директор, Zebra Technologies, отметил: «С учетом роста «экономики по запросу», который происходит благодаря электронной коммерции и ожиданию мгновенной доставки, потребность в решениях, которые могут и дальше оптимизировать скорость, точность и эффективность процесса загрузки, является жизненно важной. Новый пакет решений Zebra SmartPack «переносит» информацию об активах предприятия на погрузочную площадку, обеспечивая перевозчиков данными в режиме реального времени, которые необходимы им для более эффективной работы».