Western Digital начала выпуск дискового накопителя WD Purple емкостью 10 ТБ

Western Digital анонсировала выпуск дискового накопителя серии WD Purple емкостью 10 ТБ. Как рассказали CNews в компании, новинка в линейке дисковых накопителей высокой ёмкости предназначена для использования преимущественно в системах видеонаблюдения.

Согласно исследованию IHS Markit, ожидаемый рост продаж сетевых камер высокого разрешения с поддержкой формата 4K в ближайшие несколько лет приведёт к повышению спроса на такие модели накопителей для систем видеонаблюдения, которые бы обеспечивали поддержку этих технологий*. Обладающий повышенной ёмкостью и построенный с применением ведущих отраслевых технологий, HDD WD Purple 10 TБ оптимизирован для работы с системами круглосуточного видеонаблюдения, поддерживает до 64 камер высокого разрешения (HD) и предназначен для использования в системах безопасности в домашнем окружении и в компаниях малого бизнеса.

«Новейшие достижения в области обработки изображений помогают расширить возможности систем видеонаблюдения, используемых в розничных магазинах, в системах общественной безопасности и даже в инфраструктуре умного города, и всё это приводит к созданию дополнительного спроса на устройства хранения данных, – сказал Брендан Коллинс (Brenan Collins), вице-президент по маркетингу продукции в Western Digital. – Наш новый дисковый накопитель унаследовал высокую производительность, надежность и долговечность, свойственные нашему семейству WD Purple, и при этом обладает максимальной ёмкостью, предлагая VAR-партнёрам, системным интеграторам и потребителям решение, поддерживающее работу с видео в формате 4K и предназначенное для систем видеонаблюдения сегодняшнего и будущих поколений».

«Все в 45 Drives воодушевлены появлением нового жесткого диска WD Purple ёмкостью 10TБ, — сказал Дуг Милбурн (Doug Milburn),вице-президент и сооснователь 45 Drives/Protocase, Inc. — Для нас, как для компании с большим количеством клиентов в индустрии видеонаблюдения, очень важно предлагать продукты, полностью удовлетворяющие их потребностям. Жесткие диски WD Purple способны записывать большие объемы информации и гарантируют повышенную надежность, и все это за разумную цену».

Новый дисковый накопитель WD Purple 10 TБ оптимизирован для использования в круглосуточно включенных устройствах цифровой видеозаписи и сетевых видеорегистраторах (DVR, NVR), отличается низким энергопотреблением и поддерживает эксклюзивные технологии WD и многие инновационные функции для повышения производительности, среди которых:

Технология AllFrame 4K: По состоянию на 2017 год, на долю камер видеонаблюдения, поддерживающих видео в формате 4K, приходится лишь два процента рынка сетевых камер видеонаблюдения, однако ожидается, что уже к 2020 году эта цифра увеличится до 29%. Технология AllFrame 4K оптимизирует поддержку потоковой передачи ATA и благодаря фирменному механизму управления политиками кэширования уменьшает потерю кадров в видео, улучшает общую скорость потока данных и воспроизведение видео. В дисковых накопителях WD Purple 10TБ реализованы значительные улучшения в микропрограммном обеспечении, что позволяет предотвратить распад видеоизображения и сбои в работе системы видеонаблюдения.

Технология HelioSeal: В дисковых накопителях WD Purple 10 TБ используется третье поколение технологии HelioSeal, что позволило увеличить ёмкость и снизить энергопотребление накопителя. Эта технология представлена на рынке уже более 3 лет и по состоянию на декабрь 2016 года используется более чем в 12 миллионах накопителей.

Масштабируемые системы видеонаблюдения: Накопитель WD Purple 10 TБ создан для эксплуатации в режиме 24х7, поддерживает работу в системах с большим числом дисковых отсеков, имеет рейтинг среднегодовой нагрузки 180 ТБ в год и использует отказоустойчивые компоненты. Накопитель может использоваться в требовательных высокопроизводительных окружениях для организации как небольших, так и действительно масштабных систем видеонаблюдения.

Созданные для удобной интеграции в новые и существующие системы видеонаблюдения, дисковые накопители WD Purple разрабатывались с учётом стандартов, используемых в системах видеонаблюдения, и тестировались на соответствие этим стандартам, а также совместимы с ведущими отраслевыми платформами и чипсетами. В отсутствие современного отраслевого стандарта WD тесно работала с партнёрами, специализирующимися на системах видеонаблюдения, для разработки собственного теста, который позволил бы определить и продемонстрировать производительность накопителей в системах видеонаблюдения.

Новый дисковый накопитель WD Purple 10 TБ дополняет обширное семейство передовых решений для хранения данных для рынка систем видеонаблюдения, обеспечивая таким образом комплексное портфолио решений, от ядра до периферии, которые могут использоваться для самых различных задач заказчиков, начиная с облачных хранилищ и серверных систем и заканчивая камерами видеонаблюдения.

Дисковые накопители WD Purple 10TБ уже поступили в продажу. С добавлением нового накопителя ёмкостью 10 ТБ линейка дисковых накопителей для систем видеонаблюдения теперь представлена моделями с ёмкостью от 1ТБ до 10ТБ. На все накопители распространяется трёхлетняя ограниченная гарантия. Рекомендованная производителем розничная цена на 3,5-дюймовый накопитель ёмкостью 10ТБ (модель WD100PURZ) в США составляет $399,99.