Samsung начала производство QLED телевизоров нового поколения на заводе в Калуге

Samsung Electronics сообщила о начале массового запуска производства телевизоров нового поколения на своем заводе в Калужской области. Как рассказали CNews в компании, завод начинает выпуск QLED телевизоров Samsung моделей Q7F, Q7C, Q8C, Q9F, в которых используется усовершенствованная технология квантовых точек.

«Вот уже 10 лет развитие локального производства техники в России является приоритетом для компании Samsung. Расширение модельной линейки здесь, на заводе в Калуге, является не только историческим моментом для нашей компании, но и важным вкладом в экономическое развитие региона, – сказал Ли Хван Кюн (Lee Hwang Kyun), генеральный директор завода Samsung Electronics в Калужской области. – На заводе установлены высокие стандарты производства и качества продукции, и именно благодаря этому запуск производства QLED телевизоров стал возможен здесь».

«Рекордно быстрый запуск производства новейших QLED телевизоров на заводе Samsung в Калужской области демонстрирует успешное использование и применение высоких стандартов качества, в том числе международных. Мы рады, что благодаря локализации производства и российской сборке продукции наши клиенты в России получают доступ к высокотехнологичной продукции высочайшего качества», – отметил Дмитрий Карташёв, директор департамента потребительской электроники Samsung Electronics в России.

QLED телевизоры Samsung разработаны с использованием новейших технологий в ТВ индустрии и с учетом потребностей самых взыскательных пользователей. Технология квантовых точек с улучшенной структурой позволила добиться еще более высокого уровня яркости и максимального богатства цветовой гаммы. В QLED телевизорах усовершенствованы все ключевые характеристики современных ТВ, такие как угол обзора, цветовой объем, яркость и контрастность изображения. Немецкая Ассоциация Электрических, Электронных и Информационных Технологий VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) сертифицировала характеристики QLED телевизоров по показателям 100% точность цветового охвата и яркость 1500 нит (HDR1500).

Завод Samsung в Калужской области начал свою работу в 2008 году. В заводской комплекс входят мощности, на которых собирается готовая продукция, цех производства печатных плат и микросхем и цеха термопластового литья. На заводе производятся телевизоры, мониторы и стиральные машины Samsung. Завод Samsung в Калужской области производит продукцию не только для российского рынка, но и для стран СНГ, а также для экспорта в страны Европы. Так, в сентябре 2016 года на заводе была открыта экспортная линия, производящая стиральные машины для 20 стран Европы. На территории завода также расположен логистический центр SRDC – главный складской центр для всей продукции Samsung, импортируемой в Россию.

Предприятие быстро осваивает производство новейших моделей бытовой техники и электроники Samsung. Завод Samsung в Калужской области производит 100% всех продаваемых в России телевизоров, что полностью удовлетворяет запросы российских потребителей. Samsung уделяет большое внимание процессам локализации производства в России. На сегодняшний день локализация ТВ составляет порядка 10%.

Все производственные процессы соответствуют мировым стандартам, проводится постоянный контроль качества. На предприятии используются высококачественные комплектующие, последние технологии и современное оборудование, производство полностью автоматизировано. Это обеспечивает соответствие всех производимых устройств Samsung международным требованиям к качеству.